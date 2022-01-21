Делегация парламентариев Великобритании посетила зону ООС

Британские парламентарии побывали на позициях подразделений Вооруженных сил Украины и пообщались с украинскими защитниками.

Делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании посетила район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Заместитель командующего Объединенных сил Анатолий Шевченко ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией в районе проведения ООС. Также британские парламентарии собственными глазами увидели последствия роSSийской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру в городе Авдеевка", говорится в сообщении.

Кроме того, члены международной делегации побывали на позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и пообщались с украинскими защитниками.

"Парламент Соединенного Королевства занимает активную и консолидированную позицию по осуждению роSSийской агрессии и выступает за дальнейшее оказание политической поддержки и практической помощи Украине. Особую роль в формировании позиции британских законодателей и чиновников играет именно Комитет по иностранным делам", - сообщает пресс-служба штаба ООС.

Напомним, в начале января Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетили линию соприкосновения в Станице Луганской.