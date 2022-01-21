Эрдоган посетит Украину в начале февраля

Президент Турции сообщил, что в ближайшее время рассчитывает организовать личную встречу президентов Украины и РоSSии Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Эрдоган посетит Украину в начале февраля
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с визитом в начале следующего месяца, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

"У меня в начале следующего месяца визит в Украину", – сказал Эрдоган после совместной пресс-конференции с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Анкаре.

Ранее визит Эрдогана в Украину анонсировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В планах президента Турции, среди прочего, встреча со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ожидается, что стороны подпишут ряд соглашений между Украиной и Турцией, в частности, относительно зоны свободной торговли.

Эрдоган также выразил надежду, что в регионе не произойдет иных негативных событий, имея в виду напряженность между Россией и Украиной.

"Мы надеемся как можно быстрее собрать вместе господина (президента РоSSии Владимира) Путина и (президента Украины Владимира) Зеленского и обеспечить, чтобы они встретились лицом к лицу", - заметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что придает большое значение как своему визиту в Украину, так и визиту президента РоSSии Владимира Путина в Турцию.

Напомним, в течение прошлого месяца Эрдоган дважды предлагал выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления роSSийских войск на украинской границе.

19 января Эрдоган пригласил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы "уладить разногласия".

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