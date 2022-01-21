Жовква и глава представительства НАТО в Украине говорили о саммите в Мадриде

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква встретился с главой Представительства НАТО в Украине Карен Мактир.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Собеседники обсудили результаты состоявшегося заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе 10 января текущего года, отметив важность его проведения накануне заседания Совета НАТО – РоSSия.

Жолква отметил значимость диалога, который ведет Альянс с Россией , для деэскалации ситуации вокруг Украины. Во время встречи речь шла об ожиданиях украинской стороны относительно участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года, а также результаты этого мероприятия.

"Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы практического взаимодействия по линии Украина-НАТО, в частности в контексте реализации евроатлантических реформ, усиления практической помощи Альянса для укрепления обороноспособности и устойчивости нашего государства, расширения военного взаимодействия и обмена опытом", - говорится в сообщении.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня 2022 года.