В Киеве задержан роSSийский криминальный авторитет из санкционного списка СНБО

Ему будет запрещено въезжать на территорию Украины.

В Киеве полицейские задержали человека из санкционного списка СНБО. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В списке был 50-летний мужчина – гражданин РоSSии, имеющий тесные связи с криминальными группировками.

"Как только полицейским стало известно о месте его нахождения, правоохранители спланировали и провели мероприятия по его задержанию", - говорится в сообщении.

Нацполиция совместно с Государственной миграционной службой принимает меры по принудительному возвращению мужчины в РФ. Кроме того, ему будет запрещено въезжать на территорию Украины.

Отметим, в МВД не назвали имя задержанного.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины 14 мая 2021 года ввел санкции против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов-иностранцев.

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