Герасимов обвинил руководство ВР в исключении Порошенко из делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТО
По словам депутата, исключить делегата без его согласия нельзя.
Руководство Верховной Рады сфальсифицировало документы относительно участия Петра Порошенко в делегации от Украины в Межпарламентском Совете Украина-НАТО. Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов. Он отметил, что Петр Порошенко безосновательно не был включен в состав парламентской делегации для переговоров в Брюсселе на следующей неделе.
«Произошел открытый подлог руководством Верховной Рады документов об участии Петра Порошенко в этих встречах с НАТО. Петра Порошенко очень ждут в Брюсселе. Почему? Потому что они не понимают неадекватных действий неадекватной украинской власти. Когда весь мир по этим разведданным говорит о высокой угрозе полномасштабного вторжения, Зеленский нам рассказывает, что вроде бы ничего не происходит. Это первое», – говорит Герасимов.
Он подчеркнул, что без письменного согласия члена делегации его не могут не отправить на заседание.
«Именно поэтому сейчас мы идем к главе Верховной Рады Стефанчуку с тем, чтобы выяснить, каким образом была сделана эта фальсификация, и второй момент, чтобы она была срочно исправлена. Потому что вопрос не о Порошенко, вопрос идет о судьбе Украины. Потому что от того, как мы объединим усилия, как мы будем помогать стране противостоять агрессору, сегодня зависит судьба каждого украинца», – отмечает сопредседатель фракции.
«Это – парламентский орган нашего взаимодействия с Североатлантическим Альянсом. В этом органе принимают участие все участники, все члены делегации в Парламентской Ассамблее НАТО от Украины. От фракции «Европейская Солидарность» в этой парламентской делегации участвует и постоянный член этой делегации Петр Алексеевич Порошенко. Поэтому соответственно со стороны Североатлантического Альянса на всех членов делегации было получено приглашение, полная аккредитация на все встречи, которые будут проходить в Брюсселе в воскресенье и затем в понедельник. Сегодня мы выяснили, что в распоряжении заместителя председателя Верховной Рады Украины фамилии Петра Алексеевича в этой делегации почему-то нет. Это какое-то самовольное решение того, что касается членства в делегации», – заявила председатель комитета по интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, фракция "ЕС" будет настаивать на составе делегации, который утвердил комитет по иностранным делам.