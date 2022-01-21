Герасимов обвинил руководство ВР в исключении Порошенко из делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТО

Руководство Верховной Рады сфальсифицировало документы относительно участия Петра Порошенко в делегации от Украины в Межпарламентском Совете Украина-НАТО. Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов. Он отметил, что Петр Порошенко безосновательно не был включен в состав парламентской делегации для переговоров в Брюсселе на следующей неделе.

«Произошел открытый подлог руководством Верховной Рады документов об участии Петра Порошенко в этих встречах с НАТО. Петра Порошенко очень ждут в Брюсселе. Почему? Потому что они не понимают неадекватных действий неадекватной украинской власти. Когда весь мир по этим разведданным говорит о высокой угрозе полномасштабного вторжения, Зеленский нам рассказывает, что вроде бы ничего не происходит. Это первое», – говорит Герасимов.

Он подчеркнул, что без письменного согласия члена делегации его не могут не отправить на заседание.

«Именно поэтому сейчас мы идем к главе Верховной Рады Стефанчуку с тем, чтобы выяснить, каким образом была сделана эта фальсификация, и второй момент, чтобы она была срочно исправлена. Потому что вопрос не о Порошенко, вопрос идет о судьбе Украины. Потому что от того, как мы объединим усилия, как мы будем помогать стране противостоять агрессору, сегодня зависит судьба каждого украинца», – отмечает сопредседатель фракции.