В Украине в преступлениях против журналистов подозревают 64 человека

В суд направлено 38 обвинительных актов.

В Украине в преступлениях против журналистов подозревают 64 человека
Фото: Depositphotos/shock

По состоянию на декабрь 2021 года в Украине зарегистрировано 189 уголовных производств из-за противоправных действий в отношении журналистов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Из зарегистрированных производств большинство начато по фактам препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. На втором месте – угроза или насилие в отношении журналистов.

При этом больше всего случаев противоправных действий в отношении представителей средств массовой информации зафиксировано в Киеве, Одесской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

В общей сложности 64-м лицам сообщено о подозрении, а в суд уже направлено 38 обвинительных актов.

"Защита журналистов является одним из направлений деятельности департамента защиты интересов общества и государства, а в Главном следственном управлении определены следователи, которые осуществляют контроль над надлежащим расследованием начатых уголовных производств этой категории", - отметили в Нацполиции.

Напомним, за 2021 год в мире было убито 45 журналистов, а 365 до сих пор находятся за решеткой.

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