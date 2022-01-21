Дело Гандзюк: суд отклонил апелляцию защиты Мангера о содержании под стражей

Постановление Днепровского районного суда Киева оставлено без изменений.

Дело Гандзюк: суд отклонил апелляцию защиты Мангера о содержании под стражей
Фото: Макс Требухов

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, обвиняемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

20 января коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляцию на определение Днепровского районного суда города Киева от 7 декабря 2021 года о продолжении содержания Мангера под стражей до 4 февраля 2022 года включительно без определения размера залога.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение Днепровского районного суда города Киева от 07 декабря 2021 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, суд оставил под стражей до 4 февраля Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

31 июля 2018 в Херсоне активистку Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. 4 ноября она скончалась.

Владислав Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк, и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк.

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