Судья по делу Порошенко ушел в отпуск

Сколько будет продолжаться отпуск, пока неизвестно.

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов ушел в отпуск на следующий день после оглашения меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец.

"Наше заседание у судьи Соколова сегодня, к сожалению, не состоится", – написал он в фейсбуке.

Фото: https://www.facebook.com/rkravets

В суде сообщили, что сегодня, 20 января, Соколов находится в отпуске – есть соответствующий приказ. Что касается завтрашнего дня – неизвестно, пишет LIGA.net.

Порошенко вернулся в Украину 17 января В тот же день Печерский суд начал выбирать меру пресечения. Заседание началось в 11.40, а в 17.40 судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату. Через пять часов секретарь суда вышел с заявлением, что решение будет объявлено 19 января. 18 января в суде сказали, что Соколов все еще "находится в совещательной комнате".

19 января Печерский районный суд назначил пятому президенту, нардепу и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко личное обязательство как меру пресечения по так называемому угольному делу.

На Порошенко возложили ряд обязательств. Политик заявил, что это будет мешать его внешней и внутренней политической деятельности.

Сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей сроком в два месяца с альтернативой залога в 1 млрд гривен, защита просила не выбирать какую-либо меру пресечения. Адвокаты настаивали, что Порошенко не подозреваемый, потому что подозрение не было подписано должным образом.