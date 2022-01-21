Судья по делу Порошенко ушел в отпуск

Сколько будет продолжаться отпуск, пока неизвестно.

Судья по делу Порошенко ушел в отпуск
Фото: LB.ua

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов ушел в отпуск на следующий день после оглашения меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец.

"Наше заседание у судьи Соколова сегодня, к сожалению, не состоится", – написал он в фейсбуке.

Фото: https://www.facebook.com/rkravets

В суде сообщили, что сегодня, 20 января, Соколов находится в отпуске – есть соответствующий приказ. Что касается завтрашнего дня – неизвестно, пишет LIGA.net.

Порошенко вернулся в Украину 17 января В тот же день Печерский суд начал выбирать меру пресечения. Заседание началось в 11.40, а в 17.40 судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату. Через пять часов секретарь суда вышел с заявлением, что решение будет объявлено 19 января. 18 января в суде сказали, что Соколов все еще "находится в совещательной комнате".

19 января Печерский районный суд назначил пятому президенту, нардепу и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко личное обязательство как меру пресечения по так называемому угольному делу.

На Порошенко возложили ряд обязательств. Политик заявил, что это будет мешать его внешней и внутренней политической деятельности.

Сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей сроком в два месяца с альтернативой залога в 1 млрд гривен, защита просила не выбирать какую-либо меру пресечения. Адвокаты настаивали, что Порошенко не подозреваемый, потому что подозрение не было подписано должным образом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
В правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответилиВ правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответили
Блок рекламы


Похожие новости
Суд разрешил задержание обвиняемого по делу о застенках "Изоляция"Суд разрешил задержание обвиняемого по делу о застенках "Изоляция"
Венедиктова прокомментировала подозрение Порошенко, которое подписал ее заместительВенедиктова прокомментировала подозрение Порошенко, которое подписал ее заместитель
ГБР: Обвинение имеет все основания для апелляции по мере пресечения ПорошенкоГБР: Обвинение имеет все основания для апелляции по мере пресечения Порошенко
Поклонники Порошенко пришли на БанковуюПоклонники Порошенко пришли на Банковую
Новиков сообщил о провокации: предлагали купить запись "совещания у Зеленского" по делу ПорошенкоНовиков сообщил о провокации: предлагали купить запись "совещания у Зеленского" по делу Порошенко
Печерский райсуд назначил Порошенко личное обязательствоПечерский райсуд назначил Порошенко личное обязательство
Печерский райсуд избрал меру пресечения Порошенко. ХроникаПечерский райсуд избрал меру пресечения Порошенко. Хроника
Под Печерским судом Киева начал собираться митинг в поддержку ПорошенкоПод Печерским судом Киева начал собираться митинг в поддержку Порошенко
Блинкену важно было бы встретиться в Украине со всеми демократическими силами, - ПорошенкоБлинкену важно было бы встретиться в Украине со всеми демократическими силами, - Порошенко
Яценюк назвал обвинение Порошенко в госизмене "абсурдом"Яценюк назвал обвинение Порошенко в госизмене "абсурдом"
Последние новости
Подгружаем последние новости