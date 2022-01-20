Байден заявил, что в случае вторжения в Украину РФ не сможет проводить операции с долларом

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам года в должности заявил, что в случае вторжения РоSSии в Украину роSSийские банки не смогут проводить операции с долларом. Об этом пишет Лига.

Байден заявил, что в случае вторжения в Украину РФ не сможет проводить операции с долларом
Фото: аin.ua

Заявление Байдена

РоSSия понесет ответственность, если вторгнется в Украину, но это будет зависеть от того, будет ли это локальная операция или что-то еще, сказал он.

«Он (президент Р Ф Владимир Путин. — Ред.) никогда не видел санкций, как те, которые я пообещал ввести», — сказал Байден, добавив, что в случае вторжения в Украину это будет «катастрофа» для РоSSии.

При этом президент США высказал уверенность, что Путин не хочет полномасштабной войны.

«Я все еще считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны. Во-вторых, хочет ли Путин, по моему мнению, проверить реакцию Запада, США и НАТО на возможную агрессию? Да, я считаю, он будет проверять нашу готовность», — сказал Байден.

По его мнению, РоSSия и НАТО могут «прийти к чему-то» по вопросу неразмещения стратегических вооружений в Украине.

Байден также заявил, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невысока из-за того, что не все требования выполнены. Вместе с тем, по его словам, США не намерены сокращать свое военное присутствие в Европе.

Дедолларизация роSSийской экономики

Доля доллара в экспорте товаров и услуг, по данным ЦБ, снизилась с 80% до 56%, чему способствовал как прямой перевод контрактов с доллара на евро (в том числе благодаря желанию ЕС и Китая также снизить зависимость от доллара), так и рост ненефтегазового экспорта с 30% до 50% от совокупного экспорта товаров и услуг из РФ.

Во внешнем долге (государственного и частного секторов) РоSSии доля доллара упала с 61% до 44% — в основном из-за санкционных ограничений на кредитование, из-за которых компании и банки были вынуждены погасить свои долларовые обязательства более чем на $220 млрд, следует из данных ЦБ и расчетов ING.

ЦБ резко сократил долю доллара в своих международных резервах — с 45% до 16%. В середине 2021 года (на последнюю доступную отчетную дату) у ЦБ было на $116 млрд меньше, чем в 2013 году. Доля евро в резервах составила 32,2%, юаня — 13,1%, фунта — 6,5%, золота — 21,7%.

Военная угроза

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американская разведка поделилась с европейскими союзниками разведданными. Согласно этой информации, РоSSия, вероятно, готовится к масштабному вторжению на территорию Украины по нескольким направлениям.

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