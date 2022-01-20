Суд в Авдеевке возобновит работу после почти восьмилетнего перерыва

Авдеевский городской суд возобновляет свою работу после восьмилетнего перерыва.

Соответствующее распоряжение подписал глава Верховного Суда Всеволод Князев, сообщается на сайте Государственной судебной администрации.

Авдеевский суд закрыли в 2014 году из-за активных боевых действий в Донецкой области, а его дела передали в Доброполье, расположенное в нескольких десятках километров от города. В 2016 году подсудность снова изменили и перенесли дела поближе - в Селидово.

Распоряжением главы Верховного суда работа Авдеевского городского суда возобновлена с 20 января. При этом Селидовский горрайонный суд продолжит рассматривать дела из Авдеевки, поступившие в его адрес ранее, и те, которые еще поступят до 10 февраля включительно.

Суд в Авдеевке расположен по улице Коммунальная, 14.