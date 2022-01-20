Суд в Авдеевке возобновит работу после почти восьмилетнего перерыва

Раньше дела рассматривали в Селидово.

Суд в Авдеевке возобновит работу после почти восьмилетнего перерыва
Фото: facebook.com/TUSSODN

Авдеевский городской суд возобновляет свою работу после восьмилетнего перерыва.

Соответствующее распоряжение подписал глава Верховного Суда Всеволод Князев, сообщается на сайте Государственной судебной администрации.

Авдеевский суд закрыли в 2014 году из-за активных боевых действий в Донецкой области, а его дела передали в Доброполье, расположенное в нескольких десятках километров от города. В 2016 году подсудность снова изменили и перенесли дела поближе - в Селидово.

Распоряжением главы Верховного суда работа Авдеевского городского суда возобновлена с 20 января. При этом Селидовский горрайонный суд продолжит рассматривать дела из Авдеевки, поступившие в его адрес ранее, и те, которые еще поступят до 10 февраля включительно.

Суд в Авдеевке расположен по улице Коммунальная, 14.

Напомним, что Авдеевка расположена в непосредственной близости от оккупированного Россией Донецка. Это один из самых больших населенных пунктов, находящихся на линии столкновения.

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