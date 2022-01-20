Кабмин сократил срок действия covid-сертификатов до 270 дней

Кабинет министров во время заседания установил срок действия международного и внутреннего covid-сертификатов, подтверждающих вакцинацию, на уровне 270 дней. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.

Кабмин сократил срок действия covid-сертификатов до 270 дней
Фото: nv.ua

Срок уменьшили

Кроме того, правительство определило порядок формирования и использования covid-сертификатов на основании бустерной дозы, а также утвердило образцы covid-сертификатов в части указания факта о вакцинации бустерной дозой.

Ранее сертификат о вакцинации против коронавирусной болезни оставался в силе год.

Напомним

6 января в Украине разрешили бустерную дозу вакцины всем желающим. «Бустер» можно получить с 8 января, а сгенерировать в «Дия» сертификат о третьей прививке — с конца января. Этот сертификат будет действителен 270 дней (9 месяцев).

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