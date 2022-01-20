Кулеба: Мы не будем снова платить кровью за неспособность Запада быстро ответить РоSSии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что украинцы не будут снова платить кровью за неспособность Запада быстро ответить РоSSийской Федерации в случае нового вторжения в Украину.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает РБК-Украина.

По словам Кулебы, ошибки 2014 года не имеют права на повторение.

"Наша позиция – РоSSия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 года не имеют права на повторение. Поэтому мы не примем никаких попыток, если они будут, объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания вторжения РоSSии, потому что это недостаточно большое вторжение или недостаточно доказательств, что это роSSийские солдаты", - отметил глава МИД .

"Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях РоSSии. Мы об этом говорим откровенно. У меня нет никаких сомнений ни в том, что США поддерживают нас, ни в том, что поддерживают не только словами, но и конкретными делами. Ни в том, что в случае начала активных боевых действий у США и ЕС не будет иного выбора, как применить жесткие санкции против РоSSийской Федерации", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Евросоюз , США , НАТО и ОБСЕ провели совместные переговоры по действиям РоSSии.

На фоне стягивания военных и техники к границам Украины и оккупированным территориям у США были переговоры с россиянами в двустороннем формате, а также через НАТО и Постоянный совет ОБСЕ . РоSSия выдвинула ультиматум снизить военное присутствие блока в Европе и гарантировать, что НАТО не будет расширяться новыми членами, в том числе и Украиной.

Альянс категорически отверг это, но отметил, что готов обсудить масштабы военных учений и вооружения на континенте. РоSSию это не устроило, и они заявили, что не видят перспектив в дальнейших разговорах.