Кулеба: Мы не будем снова платить кровью за неспособность Запада быстро ответить РоSSии
"Ошибки 2014 года не имеют права на повторение".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что украинцы не будут снова платить кровью за неспособность Запада быстро ответить РоSSийской Федерации в случае нового вторжения в Украину.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает РБК-Украина.
По словам Кулебы, ошибки 2014 года не имеют права на повторение.
"Наша позиция – РоSSия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 года не имеют права на повторение. Поэтому мы не примем никаких попыток, если они будут, объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания вторжения РоSSии, потому что это недостаточно большое вторжение или недостаточно доказательств, что это роSSийские солдаты", - отметил глава МИД.
"Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях РоSSии. Мы об этом говорим откровенно. У меня нет никаких сомнений ни в том, что США поддерживают нас, ни в том, что поддерживают не только словами, но и конкретными делами. Ни в том, что в случае начала активных боевых действий у США и ЕС не будет иного выбора, как применить жесткие санкции против РоSSийской Федерации", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее Евросоюз, США, НАТО и ОБСЕ провели совместные переговоры по действиям РоSSии.
На фоне стягивания военных и техники к границам Украины и оккупированным территориям у США были переговоры с россиянами в двустороннем формате, а также через НАТО и Постоянный совет ОБСЕ. РоSSия выдвинула ультиматум снизить военное присутствие блока в Европе и гарантировать, что НАТО не будет расширяться новыми членами, в том числе и Украиной.
Альянс категорически отверг это, но отметил, что готов обсудить масштабы военных учений и вооружения на континенте. РоSSию это не устроило, и они заявили, что не видят перспектив в дальнейших разговорах.