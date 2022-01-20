ГБР сообщило подозрение киевскому судье за ??события Майдана

Ему инкриминируют незаконный домашний арест одного из участников Революции достоинства.

Государственное бюро расследований 17 января сообщило подозрение судье одного из районных судов Киева за события Майдана. Ему инкриминируют незаконный домашний арест одного из протестующих.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Вместе с судьей подозрение получили бывший милиционер из Деснянского райуправления ГУ МВД , который 18 февраля 2014 года неправомерно составил протокол о задержании, и бывший прокурор (сейчас - адвокат), который подал ходатайство о взятии под стражу задержанного.

Действия подозреваемых, каждого в своей части, квалифицировали по ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконное задержание и домашний арест), ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ст. 340 (незаконное препятствование мирным собраниям) УК Украины.

Напомним, что в конце 2021 года ГБР завершило расследование против бывшего президента Виктора Януковича и других топ-чиновников по делу об убийствах на Майдане.

Всех подозреваемых планируют судить заочно.