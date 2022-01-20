ВАКС присудил шесть лет заключения экс-заместителю прокурора Кировоградской области

Его задержали пять лет назад на попытке дать взятку коллеге.

ВАКС присудил шесть лет заключения экс-заместителю прокурора Кировоградской области
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к шести годам лишения свободы бывшего заместителя прокурора Кировоградской области Алексея Варакина.

Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ.

Варакин был пойман на попытке дать взятку военному прокурору Кировоградского гарнизона за непредставление апелляционной жалобы на решение суда о признании недействительным договора аренды земли. Следствие выяснило, что он сделал это по просьбе неустановленных лиц.

Взятка касалась земли Минобороны под ремонтным заводом в Кропивницком, которую городской совет сдал в аренду под производственную базу. Военная прокуратура обжаловала это решение в Хозяйственном суде Кировоградской области. При этом ей не удалось выиграть дело о расторжении договора с предпринимателем, которому передали землю. Именно за неподачу апелляционной жалобы на это решение суда, по версии следствия, обвиняемый якобы и предлагал взятку.

Прокурора разоблачили с поличным в январе 2017 года после передачи коллеге 1000 долларов.

В октябре 2017 года Варакин был уволен с занимаемой должности на основании решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а 19 января 2022 года ВАКС вынес обвинительный приговор.

Экс-прокурора признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины – предложение и предоставление неправомерной выгоды. По решению суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его лишили классного чина старшего советника юстиции, а также права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Решение ВАКС в течение месяца может быть обжаловано в Апелляционной палате.

Пока приговор не вступил в силу, бывший прокурор будет находиться под подпиской о невыезде и должен будет носить электронное средство контроля.

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