Парламент Молдовы объявил режим ЧП из-за угроз "Газпрома" отключить газ

Проблемы с оплатой газа могут затянуться на несколько месяцев.

Парламент Молдовы объявил режим ЧП из-за угроз "Газпрома" отключить газ
Фото: parlament.md

Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике, оно будет действовать 60 дней.

Как сообщает местное издание NewsMaker, за это решение в четверг проголосовали 58 депутатов (всего в парламенте Молдовы 101 депутат).

Накануне роSSийский "Газпром" предупредил о намерении отключить подачу газа в Молдову из-за неуплаты.

Премьер Молдовы Наталья Гаврилица, выступая в парламенте, пояснила, что режим ЧП откроет возможности для принятия решения, которые позволят быстро обеспечивать население газом, в том числе отходя от законодательных ограничений.

Также власти смогут оптимизировать потребление газа, принимать решения для ускоренной закупки и поставки газа и других ресурсов.

"Газпром" официально предупредил Молдову о прекращении поставок газа с 20 января, если "Молдовагаз" не заплатит за текущие поставки. За первую половину января Молдова должна заплатить 63 млн долларов, но "Молдовагазу" не хватает 25 млн.

Вице-премьер Андрей Спину говорил, что ситуация может повториться в феврале и марте, поэтому ЧС вводят сразу на два месяца.

Напомним, что в октябре 2021 года в Молдове уже объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита газа во время тяжелых переговоров с "Газпромом" о новом контракте. В результате сторонам удалось согласовать условия поставки газа в республику на ближайшие пять лет.

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