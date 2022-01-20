Соратники Разумкова создали "Команду Разумкова"

Бывший спикер движется к созданию партии.

Соратники Разумкова создали "Команду Разумкова"
Фото: Макс Требухов

Соратники бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова создали общественную организацию под названием "Команда Разумкова".

По данным аналитической системы YouControl, ОО "Команда Разумкова" была зарегистрирована в начале декабря 2021 года.

Ее учредителями являются депутаты от "Слуги народа" Василий Мокан и Нелли Яковлева, а также спикер Разумкова Ольга Туний. Последняя также руководитель этой общественной организации.

Напомним, что 7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, которую он занимал почти два года. На его место был назначен бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

27 октября Разумков объявил о намерении создать новую политическую силу, а 16 ноября в Верховной Раде официально объявили о создании межфракционного объединения Разумкова "Умная политика". В его состав вошли более 20 депутатов, преимущественно из "Слуги народа".

По последним социологическим опросам, потенциальная партия Разумкова может претендовать на попадание в Верховную Раду, ее рейтинг находится в районе проходного барьера.

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