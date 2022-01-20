СБУ разоблачила членов "Луганского округа донских казаков", воевавших на Донбассе

После задержания они будут привлечены к уголовной ответственности.

СБУ разоблачила членов "Луганского округа донских казаков", воевавших на Донбассе
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила личности 13 главарей "Луганского округа донских казаков", воевавших против сил АТО в составе пророSSийских незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что ранее они входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. Впоследствии по материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

Злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево. Кроме того, они сопровождали так называемые "гуманитарные" грузы для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на оккупированной территории.

"Задокументированы факты привлечения вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, среди прочего, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски", - отметили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

В настоящее время главари казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской области. После задержания они будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, депутаты роSSийской Госдумы от КПРФ инициировали обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании оккупированных территорий Донбасса отдельными "республиками".

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