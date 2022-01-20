Евросоюз, США, НАТО и ОБСЕ провели совместные переговоры по поводу действий РоSSии

Министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение этого вопроса на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председательствующая в ОБСЕ Польша впервые провели четырехсторонние переговоры по многосторонней координации европейской безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на службу внешних действий ЕС .

Отмечается, что переговоры состоялись в среду вечером после недавних обменов мнениями между партнерами, в частности, с украинской стороной, и накануне переговоров США и РФ .

"Они обсудили военное наращивание РоSSии вокруг Украины, а также текущие двусторонние и международные дипломатические отношения, связанные с попытками РоSSии изменить условия безопасности в Европе. Они подтвердили необходимость поддерживать фундаментальные принципы существующей архитектуры европейской безопасности, закрепленные, в частности, в ОБСЕ ", - говорится в заявлении.

Стороны подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по определению путей разрешения ситуации путем двустороннего и многостороннего дипломатического взаимодействия и представления сильного, четкого и единого трансатлантического фронта.

"Министры иностранных дел стран-членов ЕС на встрече в Бресте на прошлой неделе договорились о дальнейшем усилении координации с Соединенными Штатами и НАТО, а также об усилении сотрудничества Европейского Союза в рамках ОБСЕ и попросили Жозепа Борреля координировать эту деятельность", - отметили в Брюсселе.

Министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение этого вопроса на заседании Совета ЕС в Брюсселе в понедельник. Боррель пригласил Блинкена присоединиться к этой встрече.

После внепланового визита в Киев и Берлин Бликен встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак надеется, что встреча "нормандской четверки" на уровне политических советников состоится до конца января. "Нормандская четверка" состоит из Украины, Франции, Германии и РоSSии, ее цель – прекратить войну на Донбассе. 7 января Франция и Германия предложили провести встречу по поиску путей урегулирования ситуации в Украине.

11 января Зеленский встретился с внешнеполитическими советниками канцлера Германии и президента Франции. Он заявил, что рассчитывает на проведение первого за два года саммита "нормандской четверки" и принятие на нем необходимых решений для прекращения войны на Донбассе. Зеленский также заявил о готовности договариваться с Путиным в рамках "нормандского формата". Отметим, что на уровне глав государств "нормандская четвёрка" не собиралась с декабря 2019 года. Переговоры происходили только на уровне советников и глав МИД . Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что РоSSия способна в любой момент начать новое вторжение в Украину. Государственный департамент США предполагает, что РоSSия может использовать военные учения в Беларуси для прикрытия и атаковать Украину с севера. Совместные военные учения РоSSии и Беларуси "Союзная решительность" состоятся 10-20 февраля, но роSSийские вооруженные силы и техника уже начали заезжать.