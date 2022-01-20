Данилов: для полномасштабного вторжения РоSSии нужен миллион солдат

Сейчас численность войск возле границ в несколько раз меньше.

?Данилов: для полномасштабного вторжения РоSSии нужен миллион солдат
Фото: yes-ukraine.org

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что для полномасштабного вторжения в Украину РоSSия должна собрать более миллиона солдат.

Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

Сейчас, по оценке Данилова, общая численность роSSийских войск у границ с Украиной составляет около 127 тысяч человек.

"Определенные перемещения войск наблюдаются, но пока это не критично. Чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых нужно время. Перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным", - сказал Данилов.

При этом он не исключает, что РоSSия действительно может решиться на такой шаг. "Будет ли решение о полномасштабном вторжении, знает только один человек - Путин", - считает секретарь СНБО.

Данилов заверил, что Украина готова к любому развитию событий, и призвал граждан "сохранять спокойствие, не поддаваться информационным провокациям и тренировать меткость выстрелов".

По его словам, у Украины около миллиона человек в секторе безопасности и обороны, но почти половина населения готова в случае вторжения взять в руки оружие.

Напомним, что разговоры о возможности полномасштабного роSSийского нападения на Украину начались осенью 2021 года. На их фоне РоSSия выдвинула НАТО требование отказать Украине во вступлении в альянс. Кроме того, РФ стала все чаще говорить, что Украина должна предоставить особый статус для Донбасса.

19 января президент Владимир Зеленский впервые обратился к гражданам по этому поводу. Он призвал украинцев не паниковать и заявил, что, по его мнению, РоSSия намеренно сеет панику и неуверенность среди населения Украины, чтобы ослабить возможное сопротивление и отпугнуть бизнес-инвесторов.

Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, но всегда должна быть готова к ней.

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