Госдеп разрешил странам Балтии поставить в Украину противотанковые ракеты, – Politico

Государственный департамент США согласовал для трех стран Балтии разрешение на поставку Украине противотанковых ракет и другого вооружения американского производства.

Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.

Запросы на поставку вооружения делали Литва, Эстония и Латвия. Несколько из них согласовали в последние недели, а одну – вчера. Согласно правилам экспортного контроля, страны должны получить разрешение Госдепа перед началом поставок. Какое оружие передадут – собеседники издания не раскрыли.

В ближайшее время администрация Байдена также начнет поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и прочего вооружения на сумму 200 млн. долларов.

Politico отмечает, что подтверждение разрешения на поставки в Украину вооружения было получено после публикации материала о том, что это согласование растянулось во времени из-за бюрократии Вашингтона.

Страны Балтии активно выступают в защиту Украины против роSSийской агрессии. В январе этого года министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику.

Тогда же Литва утвердила план поддержки Украины, включающий ряд практических мер, в частности, увеличение количества инструкторов в тренировочной миссии и летальное оружие.

Эстония готова поставить современный полевой госпиталь для нужд ВСУ на Востоке Украины. Его особенность в том, что госпиталь можно полностью распаковать и упаковать всего за час.

Балтийские страны – ближайшие к границам РоSSии члены НАТО, и они постоянно отмечают важность защиты Украины.