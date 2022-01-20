В правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответили
Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины.
Министр экономики Словауии Рихард Сулик заявил, что санкции против РФ только вредят, и РоSSия все равно не освободит оккупированный ею Крым.
Об этом он заявил словацкому изданию Рravda.
"Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут. Нужно смотреть вперед и строить отношения", - сказал он.
Спикер МИДа Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины.
"Досадно, что чиновник дружественного нам государства, с которым имеем высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимания наложенных на РоSSийскую Федерацию санкций. Разговоры о возвращении к business as usual из РФ, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, только пропагандируют безнаказанность и поощряют РоSSию к дальнейшей агрессии", - сказал Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина".
Он обратил внимание, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия роSSийской агрессии против Украины.
"Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, которые не способствуют развитию дружеских украинско-словацких отношений", - подчеркнул спикер МИД.