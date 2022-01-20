В правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответили

Министр экономики Словауии Рихард Сулик заявил, что санкции против РФ только вредят, и РоSSия все равно не освободит оккупированный ею Крым.

Об этом он заявил словацкому изданию Рravda.

"Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут. Нужно смотреть вперед и строить отношения", - сказал он.

Спикер МИДа Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины.

"Досадно, что чиновник дружественного нам государства, с которым имеем высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимания наложенных на РоSSийскую Федерацию санкций. Разговоры о возвращении к business as usual из РФ , грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, только пропагандируют безнаказанность и поощряют РоSSию к дальнейшей агрессии", - сказал Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Он обратил внимание, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия роSSийской агрессии против Украины.