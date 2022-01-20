Прикарпатье приближается к "красной" карантинной зоне, - Ляшко

Ивано-Франковская область приблизилась к "красной" зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "Рада", пишет Укринформ.

"Прогнозируем увеличение (количества случаев заболевания ководом, - ред.). Сегодня мы видим наибольшее увеличение количества случаев именно в Ивано-Франковской области, она одной из первых приблизилась к красному уровню эпидопасности", - сказал Ляшко.

Добавим, что по состоянию на 19 января 5 областей находятся в оранжевой зоне: Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская и Черновицкая. Все остальные области и Киев – “желтые”.

На Прикарпатье уровень заболеваемости составляет 628 на 100 тысяч человек, коэффициент возникновения случаев инфицирования – 29,2% (установленный показатель – не более 20%), а динамика уровня госпитализаций – 92,9% (показатель – не больше 50%).

Напомним, с 6 декабря 2021 года в Украине действуют новые правила в "желтом" уровне эпидопасности. Посещать общественные учреждения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на "желтом" уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.