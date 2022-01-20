Суд разрешил задержание обвиняемого по делу о застенках "Изоляция"

Судебное разбирательство остановлено.

Суд разрешил задержание обвиняемого по делу о застенках "Изоляция"
Фото: СБУ

Оболонский районный суд Киева разрешил задержание и объявление в международный розыск обвиняемого по делу о пытках в донецкой тюрьме "Изоляция" Евгения Бражникова, который несколько месяцев назад убежал во Францию.

Об этом в Facebook сообщил журналист, автор "Радио Свобода" Станислав Асеев, являющийся одним из потерпевших по делу.

"Удовлетворено ходатайство прокурора о задержании обвиняемого (Бражникова – ИФ) с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения и удовлетворено ходатайство прокурора о международном розыске обвиняемого. Судебное разбирательство остановлено", - написал Асеев.

Он отметил, что срок действия разрешения на задержание будет действовать до 1 мая 2022 года.

Бражников является одним из ключевых обвиняемых по резонансному делу о пытках в донецкой тюрьме "Изоляция". Несколько месяцев назад он сбежал из Украины во Францию, где попросил политического убежища.

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