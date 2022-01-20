В Беларуси задержали писателя и журналиста Северина Квятковского

О причинах задержания информации нет.

В Белоруси задержали писателя, журналиста, менеджера культурных и медиапроектов Северина Квятковского. Как сообщает Радио Свобода, задержание произошло возле его дома после того, как он вернулся из-за границы.

О причинах задержания информации нет.

Квятковский работал на Радио Свобода в период 2002-2008 годов, а с 2012-го – ведет блоги на белорусской службе Радио Свобода.

Северин Квятковский – член Белорусской ассоциации журналистов, Союза белорусских писателей и ПЭН-центра. Автор нескольких книг.

Напомним, в декабре Министерство внутренних дел Беларуси объявило издание "Радио Свобода" экстремистским формированием. Речь идет о сайте, YouTube-канале, Telegram-канале "Радио Свобода" и его странице в соцсетях.

23 декабря в Минске задержали журналиста белорусской службы Радио Свобода Олега Груздиловича. Силовики в масках пришли к нему домой и выломали двери.