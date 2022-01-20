Начальника отдела Офиса Генпрокурора подозревают в подстрекательстве к взяточничеству

Подозреваемому изберут меру пресечения.

Начальника отдела Офиса Генпрокурора подозревают в подстрекательстве к взяточничеству
Фото: 5.ua

Начальника отдела одного из подразделений Офиса Генерального прокурора подозревают в подстрекательстве к даче 100 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, начальник отдела совместно с заместителем побудили гражданина к предоставлению неправомерной выгоды якобы руководству Офиса Генерального прокурора за принятие решения о возвращении имущества, изъятого во время обысков, и последующее закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.

Речь идет об изъятии автомобилей Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover. Средства должны были передать сотрудникам прокуратуры с привлечением посредника.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Ранее о подозрении сообщили заместителю начальника отдела – по фактам подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу и мошенничеству (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4) ст.190 УК Украины). А также пособнику – по факту подстрекательства к предоставлению взятки.

14 января подозреваемых взяли под стражу с альтернативой внесения 2,5 млн грн и 1,2 млн грн залога соответственно. Досудебное расследование в уголовном порядке осуществляют детективы НАБУ.

Напомним, Высший антикоррупционный суд принял тюремный приговор для бывшего начальника отдела прокуратуры Киевской области Владимира Чеботарева.

Его признали виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгодаСовет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг УкраиныЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Блок рекламы


Похожие новости
Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ по ситуации на ДонбассеАрестович уволился из Офиса президента и ТКГ по ситуации на Донбассе
Сотрудника Офиса генпрокурора разоблачили на подстрекательстве к взятке и мошенничествеСотрудника Офиса генпрокурора разоблачили на подстрекательстве к взятке и мошенничестве
Адвокат заявил, что суд уже принял решение о задержании Порошенко, но Офис генпрокурора это скрывает
Офис генпрокурора сообщил о продлении домашнего ареста Медведчука до 10 мартаОфис генпрокурора сообщил о продлении домашнего ареста Медведчука до 10 марта
Победитель конкурса на главу САП объяснил задержку с назначением: "Офис Генпрокурора потерял мои документы"Победитель конкурса на главу САП объяснил задержку с назначением: "Офис Генпрокурора потерял мои документы"
На Харьковщине полицейского подозревают в пытках человека, а судмедэксперта – в сокрытии побоевНа Харьковщине полицейского подозревают в пытках человека, а судмедэксперта – в сокрытии побоев
В Офисе Генпрокурора объяснили арест счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"В Офисе Генпрокурора объяснили арест счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"
Кабмин назначил начальника Чернобыльской зоныКабмин назначил начальника Чернобыльской зоны
Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом 1 млрд грн, – СМИОфис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом 1 млрд грн, – СМИ
Экс-руководителя Запорожского облцентра службы крови подозревают в продаже 270 литров плазмыЭкс-руководителя Запорожского облцентра службы крови подозревают в продаже 270 литров плазмы
Последние новости
Подгружаем последние новости