Начальника отдела Офиса Генпрокурора подозревают в подстрекательстве к взяточничеству

Начальника отдела одного из подразделений Офиса Генерального прокурора подозревают в подстрекательстве к даче 100 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, начальник отдела совместно с заместителем побудили гражданина к предоставлению неправомерной выгоды якобы руководству Офиса Генерального прокурора за принятие решения о возвращении имущества, изъятого во время обысков, и последующее закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.

Речь идет об изъятии автомобилей Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover. Средства должны были передать сотрудникам прокуратуры с привлечением посредника.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Ранее о подозрении сообщили заместителю начальника отдела – по фактам подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу и мошенничеству (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4) ст.190 УК Украины). А также пособнику – по факту подстрекательства к предоставлению взятки.

14 января подозреваемых взяли под стражу с альтернативой внесения 2,5 млн грн и 1,2 млн грн залога соответственно. Досудебное расследование в уголовном порядке осуществляют детективы НАБУ.

Напомним, Высший антикоррупционный суд принял тюремный приговор для бывшего начальника отдела прокуратуры Киевской области Владимира Чеботарева.

Его признали виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества