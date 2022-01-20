СБУ ликвидировала банды в исправительных колониях Ровно и Луцка, которыми управляли из РоSSии

Злоумышленники сбывали заключенным наркотики и психотропы.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала межрегиональные преступные группировки, которые действовали на территории исправительных колоний в Ровно и Луцке и координировались “ворами в законеі” из РоSSии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно информации следствия, злоумышленников в Ровно возглавлял уголовный авторитет, отбывающий наказание в местной исправительной колонии. Он получил "срок" за совершение преступлений, связанных с убийством и нанесением тяжких телесных повреждений. В криминальных кругах его считали "смотрящим" за этим спецучреждением.

Злоумышленник создал на территории исправительной колонии преступную организацию с четкой иерархией, которая снабжала и сбывала заключенным наркотики. В ее состав входили как осужденные, так и жители Ровенской, Волынской, Киевской и Донецкой областей.

"Смотрящий" ввел и жестко контролировал наполнение общака, куда поступали средства от продажи наркотиков, азартных игр, других видов противоправной деятельности, а также от поставки на территорию учреждения табачных изделий и продуктов питания. Часть "общака" он отправлял "ворам в законе" в РФ.

Сообщники злоумышленников, которые были на свободе, фасовали и маскировали наркотические вещества среди продуктов и отправляли посылки в колонию. Еще одним способом поставки наркотиков был так называемый метод "перебросов" - перекидывали свертки с "товаром" через защитные сооружения колонии.

Правоохранители задокументировали 13 фактов совершения преступной деятельности группировкой. Во время проведения обысков в исправительном учреждении и местах жительства фигурантов уголовного производства сотрудниками спецслужбы изъяты наркотические средства, черновую бухгалтерию, деньги, средства связи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

На Волыни правоохранители установили, что двое осужденных, считающих себя авторитетами в криминальном мире, организовали вокруг себя преступную группу из "единомышленников". В ее состав входило шесть заключенных и три человека, которые находились "на свободе".

Злоумышленники наладили канал снабжения и распространения психотропных веществ на территорию колонии.

Правоохранители провели семь санкционированных обысков на территории исправительного учреждения и по месту жительства причастных лиц.

В ходе обысков правоохранители изъяли наркотические средства, психотропные вещества и холодное оружие.

Напомним, в декабре "смотрящему" по запорожской колонии вручили подозрение. Уголовному авторитету угрожает до 15 лет заключения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгодаСовет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг УкраиныЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба и Боррель обсудили сдерживание РоSSии в случае эскалацииКулеба и Боррель обсудили сдерживание РоSSии в случае эскалации
Поклонская не станет послом РоSSии в Кабо-ВердеПоклонская не станет послом РоSSии в Кабо-Верде
"Северный поток-2" нельзя запускать из-за агрессивных действий РоSSии, - глава МИД Великобритании"Северный поток-2" нельзя запускать из-за агрессивных действий РоSSии, - глава МИД Великобритании
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
Волкер оценил вероятность нового вторжения РоSSии в Украину в 70%Волкер оценил вероятность нового вторжения РоSSии в Украину в 70%
Действия РоSSии мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к вступлению в НАТО, - КулебаДействия РоSSии мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к вступлению в НАТО, - Кулеба
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
Нуланд заявила о 18 сценариях санкций против РоSSии в случае дальнейшей агрессииНуланд заявила о 18 сценариях санкций против РоSSии в случае дальнейшей агрессии
Швеция усилила военные подразделения из-за активности РоSSии в Балтийском мореШвеция усилила военные подразделения из-за активности РоSSии в Балтийском море
Мэрию Лиссабона оштрафовали за раскрытие личных данных оппозиционеров, в том числе из РоSSииМэрию Лиссабона оштрафовали за раскрытие личных данных оппозиционеров, в том числе из РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости