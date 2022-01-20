США предоставят Украине дополнительно $300 миллионов, - Блинкен

"Мы будем продолжать поддержку, которая предусматривает оборонную помощь и помощь в безопасности".

Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные $300 миллионов в 2022 году, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Об этом он заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве .

"Мы будем продолжать поддержку, которая предусматривает оборонную помощь и помощь в безопасности. Такая поддержка оказывается со стороны обеих партий США . Это было очевидно во время визита делегации сенаторов вчера, а также во время визита делегации Палаты представителей в декабре. Это сигнал, который дал Конгресс США , что мы продолжаем и продолжим поддерживать Украину в 2022 году и выделим дополнительные $300 млн", – сказал Блинкен.