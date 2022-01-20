США предоставят Украине дополнительно $300 миллионов, - Блинкен
"Мы будем продолжать поддержку, которая предусматривает оборонную помощь и помощь в безопасности".
Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные $300 миллионов в 2022 году, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Об этом он заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
"Мы будем продолжать поддержку, которая предусматривает оборонную помощь и помощь в безопасности. Такая поддержка оказывается со стороны обеих партий США. Это было очевидно во время визита делегации сенаторов вчера, а также во время визита делегации Палаты представителей в декабре. Это сигнал, который дал Конгресс США, что мы продолжаем и продолжим поддерживать Украину в 2022 году и выделим дополнительные $300 млн", – сказал Блинкен.
Напомним, 27 декабря президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2022 фискальный год, предусматривающий 768,2 млрд долларов на нужды обороны. Этот документ санкционирует выделение средств для предоставления военной помощи Украине в объеме 300 млн. долларов.