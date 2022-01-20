Венедиктова прокомментировала подозрение Порошенко, которое подписал ее заместитель

Офис генпрокурора будет оспаривать меру пресечения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала дело против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Она сообщила, что Офис генпрокурора также пойдет с апелляционным обжалованием меры пресечения.

Ответное видео она опубликовала в фейсбуке.

Венедиктова подчеркнула, что позиция Офиса генерального прокурора состоит в том, что Порошенко был уведомлен о подозрении в государственной измене "способом, определенным законом".

"Что означает сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения?... Оно означает, что суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его уведомления, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения", - отметила генпрокурор.

Она напомнила, что за ее каденцию было сообщено о подозрении "большому количеству лиц", которые их потом обжаловали, однако ни разу подозрение отменено не было.

Венедиктова также отметила, что ее заместитель, подписывавший подозрение, "координировал деятельность органов досудебного расследования в этом уголовном производстве с самого начала и был знаком с материалами дела".

По делу второго Президента института подозрения еще не было. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого подписал следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры. Сообщения о подозрениях и их изменениях четвертому Президенту подписывали прокуроры Плеканчук, Брезицкий, Псюк и Иванов. А в мае 2019 года уведомление о подозрении третьему Президенту подписывал прокурор отдела. Фамилия и подпись Генерального прокурора в сообщениях о подозрении бывшим президентам стоит только моя. В подозрении, сообщенном в 2020 году. Пиар и процессуальная работа - это разные вещи. Возвращаясь к «угольному делу», в отношении фигуранта которого суд сегодня избирал меру пресечения. Отмечаю, что фабула дела одинакова для всех четырех подозреваемых - они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения - содержания под стражей или 1 миллиард гривень залога", - пояснила генпрокурор.

"Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения", - добавила Венедиктова.

Напомним, 20 декабря заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко подписал подозрение Порошенко, поскольку генпрокурор была в отпуске. Вручить ее следователи Государственного бюро расследований тогда не смогли, потому что политик уехал за границу.

Порошенко предъявлены обвинения в так называемом «угольном деле», касающемся схем поставки угля с оккупированных территорий. Всего по делу четыре фигуранта: Петр Порошенко, один из лидеров "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Производство расследуют по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины. Петру Порошенко инкриминируют государственную измену и содействие террористическим организациям. Сам лидер «Европейской солидарности» и его защита считают обвинения безосновательными и политически мотивированными. Во время пресс-конференции в Варшаве 16 января Петр Порошенко назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского «архитектором» дела против себя, а Игоря Коломойского – заказчиком.