Венедиктова прокомментировала подозрение Порошенко, которое подписал ее заместитель

Офис генпрокурора будет оспаривать меру пресечения.

Венедиктова прокомментировала подозрение Порошенко, которое подписал ее заместитель
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала дело против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Она сообщила, что Офис генпрокурора также пойдет с апелляционным обжалованием меры пресечения.

Ответное видео она опубликовала в фейсбуке.

Венедиктова подчеркнула, что позиция Офиса генерального прокурора состоит в том, что Порошенко был уведомлен о подозрении в государственной измене "способом, определенным законом".

"Что означает сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения?... Оно означает, что суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его уведомления, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения", - отметила генпрокурор.

Она напомнила, что за ее каденцию было сообщено о подозрении "большому количеству лиц", которые их потом обжаловали, однако ни разу подозрение отменено не было.

Венедиктова также отметила, что ее заместитель, подписывавший подозрение, "координировал деятельность органов досудебного расследования в этом уголовном производстве с самого начала и был знаком с материалами дела".

По делу второго Президента института подозрения еще не было. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого подписал следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры. Сообщения о подозрениях и их изменениях четвертому Президенту подписывали прокуроры Плеканчук, Брезицкий, Псюк и Иванов. А в мае 2019 года уведомление о подозрении третьему Президенту подписывал прокурор отдела. Фамилия и подпись Генерального прокурора в сообщениях о подозрении бывшим президентам стоит только моя. В подозрении, сообщенном в 2020 году. Пиар и процессуальная работа - это разные вещи. Возвращаясь к «угольному делу», в отношении фигуранта которого суд сегодня избирал меру пресечения. Отмечаю, что фабула дела одинакова для всех четырех подозреваемых - они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения - содержания под стражей или 1 миллиард гривень залога", - пояснила генпрокурор.

"Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения", - добавила Венедиктова.

Напомним, 20 декабря заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко подписал подозрение Порошенко, поскольку генпрокурор была в отпуске. Вручить ее следователи Государственного бюро расследований тогда не смогли, потому что политик уехал за границу.

Порошенко предъявлены обвинения в так называемом «угольном деле», касающемся схем поставки угля с оккупированных территорий. Всего по делу четыре фигуранта: Петр Порошенко, один из лидеров "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Производство расследуют по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины. Петру Порошенко инкриминируют государственную измену и содействие террористическим организациям. Сам лидер «Европейской солидарности» и его защита считают обвинения безосновательными и политически мотивированными. Во время пресс-конференции в Варшаве 16 января Петр Порошенко назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского «архитектором» дела против себя, а Игоря Коломойского – заказчиком.

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