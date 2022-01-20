Ситуация на Донбассе не хуже той, которая была весной 2021, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной прошлого года.

Об этом он заявил изданию "Фокус".

По словам депутата, профильный комитет Верховной Рады регулярно общается с министром обороны, Генштабом и другими силовыми ведомствами, и причин для панических настроений в обществе нет.

"Угроза со стороны есть всегда. Но! Помните, была эскалация весной прошлого года? Ситуация на сегодняшний день ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс и мы на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе. От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовы ко всему, но не развивать панику", - сказал Арахамия.

Он также добавил, что вторжения РФ может не быть, а "экономика – ляжет".

"Когда начинают вбрасывать фейки, что роSSийское посольство отзывает семьи, мы же видим, как это уже влияет на экономическую ситуацию", - добавил Арахамия.

Он также сообщил, что на новой пленарной неделе, которая начинается с 25 января, будет подниматься тема безопасности Украины на фоне военной угрозы со стороны РоSSии. Параллельно пройдет диалог с депутатами-мажоритарщиками, которые представлены во всех регионах Украины. Также на заседании фракции "Слуга народа" планируется заслушать главу территориальной обороны Юрия Галушкина.

Напомним, накануне спикер Белого дома Джен Псаки заявил, что РоSSия способна в любой момент начать новое вторжение в Украину.

Государственный департамент США предполагает, что РоSSия может использовать военные учения в Беларуси для прикрытия и атаковать Украину с севера. Совместные военные учения РоSSии и Белоруссии "Союзная решимость" состоятся 10-20 февраля, но роSSийские вооруженные силы и техника уже начали заезжать.