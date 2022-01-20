Готовится встреча политических советников "нормандского формата", - Ермак
Глава Офиса президента надеется, что переговоры состоятся до конца января.
Глава Офиса президента Андрей Ермак надеется, что встреча "нормандской четверки" на уровне политических советников состоится до конца января.
Об этом он заявил на брифинге после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Готовится встреча политических советников "нормандского формата", и я думаю, что она состоится до конца этого месяца", - сказал Ермак.
Глава ОП также отметил, что госсекретарь США "приехал послать сигнал, что мы вас поддерживаем".
Ермак добавил, что почти каждую неделю разговаривает с советником США по нацбезопасности Джоном Салливаном. Также есть постоянный диалог на уровне главы МИД и Блинкена
"Многие говорили о нашей инициативе трехстороннего формата (президенты США, РоSSии и Украины). Они будут продвигать эту идею и много надежд на этот счет... Указал на важность режима прекращения огня", - рассказал Ермак.
"Диалог сегодня позволяет быть осознанным даже в маленьких деталях. Ничего, что касается Украины, не будет без Украины. В плане общей безопасности, энергетической и т.д.", - добавил он.
Напомним, ранее переговоры с Блинкеном провел глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Они обсудили роSSийскую агрессию и дипломатические пути для ее завершения.
Блинкен подчеркнул, что о визите в Киев его попросил президент США Джо Байден. Он также добавил, что Штаты дополнительно выделят Украине 300 млн долларов помощи. Он призвал украинских политиков быть единственными.
Завтра Блинкен встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, а 21 января – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Швейцарии. После этого представители США снова проведут переговоры с Украиной.