Готовится встреча политических советников "нормандского формата", - Ермак

Глава Офиса президента надеется, что переговоры состоятся до конца января.

Готовится встреча политических советников "нормандского формата", - Ермак
Фото: пресс-служба президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак надеется, что встреча "нормандской четверки" на уровне политических советников состоится до конца января.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Готовится встреча политических советников "нормандского формата", и я думаю, что она состоится до конца этого месяца", - сказал Ермак.

Глава ОП также отметил, что госсекретарь США "приехал послать сигнал, что мы вас поддерживаем".

Ермак добавил, что почти каждую неделю разговаривает с советником США по нацбезопасности Джоном Салливаном. Также есть постоянный диалог на уровне главы МИД и Блинкена

"Многие говорили о нашей инициативе трехстороннего формата (президенты США, РоSSии и Украины). Они будут продвигать эту идею и много надежд на этот счет... Указал на важность режима прекращения огня", - рассказал Ермак.

"Диалог сегодня позволяет быть осознанным даже в маленьких деталях. Ничего, что касается Украины, не будет без Украины. В плане общей безопасности, энергетической и т.д.", - добавил он.

Напомним, ранее переговоры с Блинкеном провел глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Они обсудили роSSийскую агрессию и дипломатические пути для ее завершения.

Блинкен подчеркнул, что о визите в Киев его попросил президент США Джо Байден. Он также добавил, что Штаты дополнительно выделят Украине 300 млн долларов помощи. Он призвал украинских политиков быть единственными.

Завтра Блинкен встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, а 21 января – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Швейцарии. После этого представители США снова проведут переговоры с Украиной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгодаСовет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг УкраиныЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Блок рекламы


Похожие новости
Вопрос "Северного потока-2" должен быть отложен до деэскалации, - ЕрмакВопрос "Северного потока-2" должен быть отложен до деэскалации, - Ермак
Началась встреча президентов Украины и АзербайджанаНачалась встреча президентов Украины и Азербайджана
Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныЕрмак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг Украины
В МИДе планируют встречу глав МВД и руководителей внешнеполитических ведомств стран Люблинского треугольникаВ МИДе планируют встречу глав МВД и руководителей внешнеполитических ведомств стран Люблинского треугольника
Ермак о возможном новом вторжении РоSSии: "Более 90% нашего населения будут защищать страну"
В Киеве началась встреча Ермака с советниками Шольца и МакронаВ Киеве началась встреча Ермака с советниками Шольца и Макрона
Дело Лероса за отказ опровергнуть клевету на брата Ермака передали в судДело Лероса за отказ опровергнуть клевету на брата Ермака передали в суд
Москва не имеет оптимизма накануне переговоров с США, предварительная встреча может состояться уже сегодняМосква не имеет оптимизма накануне переговоров с США, предварительная встреча может состояться уже сегодня
В Москве началась встреча советников лидеров "нормандской четверки" без участия УкраиныВ Москве началась встреча советников лидеров "нормандской четверки" без участия Украины
Политические советники Германии и Франции в преддверии поездки в Москву проведут консультации с Ермаком, - ОППолитические советники Германии и Франции в преддверии поездки в Москву проведут консультации с Ермаком, - ОП
Последние новости
Подгружаем последние новости