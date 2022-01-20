Готовится встреча политических советников "нормандского формата", - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак надеется, что встреча "нормандской четверки" на уровне политических советников состоится до конца января.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Готовится встреча политических советников "нормандского формата", и я думаю, что она состоится до конца этого месяца", - сказал Ермак.

Глава ОП также отметил, что госсекретарь США "приехал послать сигнал, что мы вас поддерживаем".

Ермак добавил, что почти каждую неделю разговаривает с советником США по нацбезопасности Джоном Салливаном. Также есть постоянный диалог на уровне главы МИД и Блинкена

"Многие говорили о нашей инициативе трехстороннего формата (президенты США , РоSSии и Украины). Они будут продвигать эту идею и много надежд на этот счет... Указал на важность режима прекращения огня", - рассказал Ермак.

"Диалог сегодня позволяет быть осознанным даже в маленьких деталях. Ничего, что касается Украины, не будет без Украины. В плане общей безопасности, энергетической и т.д.", - добавил он.

Напомним, ранее переговоры с Блинкеном провел глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Они обсудили роSSийскую агрессию и дипломатические пути для ее завершения.

Блинкен подчеркнул, что о визите в Киев его попросил президент США Джо Байден. Он также добавил, что Штаты дополнительно выделят Украине 300 млн долларов помощи. Он призвал украинских политиков быть единственными.