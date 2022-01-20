ГБР: Обвинение имеет все основания для апелляции по мере пресечения Порошенко

В Бюро считают, что личное обязательство "не обеспечит должного поведения подозреваемого".

ГБР: Обвинение имеет все основания для апелляции по мере пресечения Порошенко
Фото: РБК

В Государственном бюро расследований считают, что сторона обвинения имеет все основания для обжалования решения суда о мере пресечения Петру Порошенко.

Об этом говорится в заявлении ГБР.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", - отмечают в Госбюро расследований.

В ГБР отметили, что в постановлении по избранию меры пресечения следственным судьей констатирована законность и обоснованность подозрения Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.

Кроме того, на Порошенко судом возложены следующие обязанности: прибытие по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда; не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, сегодня Печерский районный суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по так называемому угольному делу.

Сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей сроком в два месяца с альтернативой залога в 1 млрд гривен, защита просил не выбирать какую-либо меру пресечения. Адвокаты настаивали, что Порошенко не подозреваемый, потому что подозрение не было подписано должным образом.

Судебное заседание по избранию меры пресечения началось еще 17 января и длилось около 11 часов. Судья Алексей Соколов провел в совещательной комнате 5 часов, но так и не дошел до решения, поэтому объявление перенесли на 19 января.

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