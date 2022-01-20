В Киеве стреляли в здание редакции издания "Гордон"
Сотрудники обнаружили след от пули на одном из окон и вызвали полицию.
Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сообщил, что сегодня в Киеве обстреляли редакцию его издания на улице Щекавицкой.
Журналист опубликовал фото и видео.
По его словам, сотрудники издания обнаружили след от пули на одном из окон, после чего вызвали полицию.
Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.
"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно бороться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", – сказал Гордон.
Он выразил убеждение, что преступление будет раскрыто, "поскольку здесь везде камеры".
"Кроме того, как мне сообщили мои источники в СБУ, здесь напротив расположено общежитие СБУ, в котором установлен специальный пост в рамках НСРД (негласные следственные (розыскные) действия). – "ГОРДОН") по отношению ко мне, откуда полностью записывают все происходящее здесь, перед входом [в офис издания "ГОРДОН"] Поэтому я абсолютно уверен, что СБУ в содружестве с МВД ответит на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "ГОРДОН", кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", – сказал Гордон.
Напомним, в декабре прошлого года результаты соцопроса показали, что журналист Гордон получил наибольшую поддержку среди кандидатов в президенты из неполитической сферы.