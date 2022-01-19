"Нет ничего такого, что РоSSия говорит партнерам об Украине, чего бы Украина не знала", - Кулеба после встречи с Блинкеном

Министр подчеркнул, что конфликт с Россией будет завершен только тогда, когда последний роSSийский солдат покинет оккупированные территории.

"Нет ничего такого, что РоSSия говорит партнерам об Украине, чего бы Украина не знала", - Кулеба после встречи с Блинкеном
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба
Фото: Фокус

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили роSSийскую агрессию и дипломатические пути для ее завершения.

Об этом Кулеба сообщил на брифинге. Он заявил, что партнеры ничего не обсуждают об Украине без Украины.

"Нет ничего такого, что РоSSия говорит партнерам об Украине, чего бы Украина не знала", – заявил он.

США поддерживают обновление нормандского формата на уровне лидеров и усилия в Трехсторонней контактной группе.

"У этого конфликта есть только одно решение, и это решение дипломатическое. Если РоSSия искренне стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры с НАТО, США... И этот конфликт будет завершен только тогда, когда последний роSSийский солдат покинет оккупированные территории", – добавил министр.

Блинкен заявил, что прибыл для подтверждения несгибаемой поддержки Украины во времена беспрецедентной угрозы со стороны РоSSии.

"Сегодня РоSSия накопила около 100 000 сил на границе с Украиной, и они наскоро могут удвоить количество военных. РоSSийская агрессия привела к гибели 14 000 человек", - добавил он.

Он подчеркнул, что о визите в Киев его попросил президент США Джо Байден. Блинкен добавил, что Штаты дополнительно выделят 300 млн долларов помощи Украине. Он призвал украинских политиков быть единственными.

Напомним, во время сегодняшней встречи Блинкена с украинским президентом госсекретарь подчеркнул, что США надеются на дипломатическое разрешение конфликта, который разжигает РоSSия, и готовы к серьезному ответу на возможную агрессию против Украины.

Завтра Блинкен встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, а 21 января – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Швейцарии. После этого представители США снова проведут переговоры с Украиной.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгодаСовет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг УкраиныЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Блок рекламы


Похожие новости
Заместитель ЛаВРУНа заявил, что РоSSия "не будет нападать, атаковать, вторгаться" в УкраинуЗаместитель ЛаВРУНа заявил, что РоSSия "не будет нападать, атаковать, вторгаться" в Украину
Зеленский встретился с Блинкеном
Кулеба и Боррель обсудили сдерживание РоSSии в случае эскалацииКулеба и Боррель обсудили сдерживание РоSSии в случае эскалации
США передали Украине миллион доз вакцины PfizerСША передали Украине миллион доз вакцины Pfizer
РоSSия может размещать войска в Беларуси под видом учений для атаки Украины с севера, - ГосдепРоSSия может размещать войска в Беларуси под видом учений для атаки Украины с севера, - Госдеп
Блинкену важно было бы встретиться в Украине со всеми демократическими силами, - ПорошенкоБлинкену важно было бы встретиться в Украине со всеми демократическими силами, - Порошенко
Великобритания передала Украине партию противотанковых средств, - МинобороныВеликобритания передала Украине партию противотанковых средств, - Минобороны
Глава МИД Канады напомнила РФ о серьезных последствиях в случае вторжения в УкраинуГлава МИД Канады напомнила РФ о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину
"Вблизи украинской границы нет ни балерин, ни поэтов", – Кулеба призвал Францию к более жесткой политике в отношении РФ"Вблизи украинской границы нет ни балерин, ни поэтов", – Кулеба призвал Францию к более жесткой политике в отношении РФ
В Госдепартаменте США обещают назначить посла США в Украине в ближайшее времяВ Госдепартаменте США обещают назначить посла США в Украине в ближайшее время
Последние новости
Подгружаем последние новости