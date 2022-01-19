"Нет ничего такого, что РоSSия говорит партнерам об Украине, чего бы Украина не знала", - Кулеба после встречи с Блинкеном

Министр подчеркнул, что конфликт с Россией будет завершен только тогда, когда последний роSSийский солдат покинет оккупированные территории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили роSSийскую агрессию и дипломатические пути для ее завершения.

Об этом Кулеба сообщил на брифинге. Он заявил, что партнеры ничего не обсуждают об Украине без Украины.

"Нет ничего такого, что РоSSия говорит партнерам об Украине, чего бы Украина не знала", – заявил он.

США поддерживают обновление нормандского формата на уровне лидеров и усилия в Трехсторонней контактной группе.

"У этого конфликта есть только одно решение, и это решение дипломатическое. Если РоSSия искренне стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры с НАТО, США ... И этот конфликт будет завершен только тогда, когда последний роSSийский солдат покинет оккупированные территории", – добавил министр.

Блинкен заявил, что прибыл для подтверждения несгибаемой поддержки Украины во времена беспрецедентной угрозы со стороны РоSSии.

"Сегодня РоSSия накопила около 100 000 сил на границе с Украиной, и они наскоро могут удвоить количество военных. РоSSийская агрессия привела к гибели 14 000 человек", - добавил он.

Он подчеркнул, что о визите в Киев его попросил президент США Джо Байден. Блинкен добавил, что Штаты дополнительно выделят 300 млн долларов помощи Украине. Он призвал украинских политиков быть единственными.

Напомним, во время сегодняшней встречи Блинкена с украинским президентом госсекретарь подчеркнул, что США надеются на дипломатическое разрешение конфликта, который разжигает РоSSия, и готовы к серьезному ответу на возможную агрессию против Украины.