Кабмин создал Госслужбу по делам детей

Она будет обеспечивать реализацию политики в области усыновления и защиты прав детей.

Кабмин создал Госслужбу по делам детей
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров создал Государственную службу по делам детей, обеспечивающую формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления и защиты прав детей.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду без обсуждения, передает "Укринформ".

"Образовать Государственную службу Украины по делам детей как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины и обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей", - говорится в проекте постановления.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает образование Государственной службы Украины по делам детей и внесение соответствующих изменений в схему направления и координации деятельности центральных органов исполнительной власти Кабмином через соответствующих членов правительства, утвержденную постановлением Кабмина от 10 сентября 2021 г. № 442 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (с изменениями).

Кроме того, Министерству социальной политики поручено в двухмесячный срок подготовить и подать Кабмину проект Положения о Государственной службе Украины по делам детей и предложений по внесению в акты законодательства изменений с целью приведения их в соответствие с принятым постановлением, а Фонду государственного имущества - принять меры для решения вопроса размещения Госслужбы.

Напомним, в 2017 году Украина приняла стратегию реформирования интернатной системы, согласно которой интернаты должны исчезнуть до 2026 года.

Подробно о том, как скоро Украина сможет выполнить принятую стратегию и перевести всех детей на семейные формы обустройства, оставив интернатные учреждения в прошлом, читайте в интервью на Lb.ua с национальным директором по развитию программ "СОС Детские Деревни Украина" и председателем правления Украинской сети по правам ребенка Дарьей Касьяновой.

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