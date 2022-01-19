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2022-01-19
Министры во главе со Шмыгалем сделали бустерную прививку
Чиновники призвали граждан последовать их примеру.
Фото: Рада ТВ
Члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в среду, 19 января, сделали бустерную прививку. В связи с этим члены правительства пришли на заседание в футболках с надписью "Вакцинация спасает жизнь".
Вакцинация проводилась в прямом эфире государственного телевидения.
"Мы призываем всем Кабмином всех граждан вакцинироваться базовыми дозами и обязательно делать бустерные", - заявил глава правительства.
Кроме Шмыгаля, третью дозу вакцины, в частности, получили:
- вице-премьер Ольга Стефанишина,
- вице-премьер Михаил Федоров,
- министр здравоохранения Виктор Ляшко,
- министр юстиции Денис Малюска,
- министр культуры Александр Ткаченко,
- министр соцполитики Марина Лазебная,
- министр ветеранов Юлия Лапутина,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр образования и науки Сергей Шкарлет,
- министр развития общин и территорий Алексей Чернышов,
- министр финансов Сергей Марченко,
- министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
Напомним, что третью, бустерную (усиливающую) прививку от коронавируса в Украине начали делать с января 2022 года. Ее следует делать через шесть месяцев после второй дозы.