Министры во главе со Шмыгалем сделали бустерную прививку

Чиновники призвали граждан последовать их примеру.

Министры во главе со Шмыгалем сделали бустерную прививку
Фото: Рада ТВ

Члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в среду, 19 января, сделали бустерную прививку. В связи с этим члены правительства пришли на заседание в футболках с надписью "Вакцинация спасает жизнь".

Вакцинация проводилась в прямом эфире государственного телевидения.

"Мы призываем всем Кабмином всех граждан вакцинироваться базовыми дозами и обязательно делать бустерные", - заявил глава правительства.

Кроме Шмыгаля, третью дозу вакцины, в частности, получили:

  • вице-премьер Ольга Стефанишина,
  • вице-премьер Михаил Федоров,
  • министр здравоохранения Виктор Ляшко,
  • министр юстиции Денис Малюска,
  • министр культуры Александр Ткаченко,
  • министр соцполитики Марина Лазебная,
  • министр ветеранов Юлия Лапутина,
  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • министр образования и науки Сергей Шкарлет,
  • министр развития общин и территорий Алексей Чернышов,
  • министр финансов Сергей Марченко,
  • министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Напомним, что третью, бустерную (усиливающую) прививку от коронавируса в Украине начали делать с января 2022 года. Ее следует делать через шесть месяцев после второй дозы.

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