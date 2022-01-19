Министры во главе со Шмыгалем сделали бустерную прививку

Члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в среду, 19 января, сделали бустерную прививку. В связи с этим члены правительства пришли на заседание в футболках с надписью "Вакцинация спасает жизнь".

Вакцинация проводилась в прямом эфире государственного телевидения.

"Мы призываем всем Кабмином всех граждан вакцинироваться базовыми дозами и обязательно делать бустерные", - заявил глава правительства.

Кроме Шмыгаля, третью дозу вакцины, в частности, получили:

вице-премьер Ольга Стефанишина,

вице-премьер Михаил Федоров,

министр здравоохранения Виктор Ляшко,

министр юстиции Денис Малюска,

министр культуры Александр Ткаченко,

министр соцполитики Марина Лазебная,

министр ветеранов Юлия Лапутина,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр образования и науки Сергей Шкарлет,

министр развития общин и территорий Алексей Чернышов,

министр финансов Сергей Марченко,

министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Напомним, что третью, бустерную (усиливающую) прививку от коронавируса в Украине начали делать с января 2022 года. Ее следует делать через шесть месяцев после второй дозы.