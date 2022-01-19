Поклонники Порошенко пришли на Банковую

Лидера "Евросолидарности" пришли поддержать несколько тысяч человек.

Поклонники Порошенко пришли на Банковую
Фото: Олександр Рудоманов

Люди, которые сегодня пришли в Печерский райсуд Киева поддержать пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, прошли шествием на Банковую.

Об этом корреспондент LB.ua.

Люди принесли с собой плакаты с надписями: "Не играйте с Порохом", "Зеленский - диктатор", "Стране нужен Порох", "Украине не подходит Зе-любовь", а также национальные флаги Украины и "Евросолидарности".

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, сегодня Печерский районный суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по так называемому угольному делу.

Во время митинга перед зданием суда произошли столкновения участников с силовиками. По словам журналистов, люди планировали установить котлы с костром для чая, чтобы греться, а полиция помешала. Из-за этого между правоохранителями и митингующими возникла толкотня. По словам корреспондента LB.ua, правоохранители изъяли по меньшей мере один котел для чая. Сами митингующие говорили, что огонь в нем закрыт и контролируем, и что аналогичные были на митинге в понедельник и вопросов к ним не возникало.

В понедельник 17 января судья Алексей Соколов после пяти часов в совещательной комнате не смог объявить меру пресечения Порошенко. Прокуратура ходатайствовала об аресте на два месяца с альтернативой залога в 1 млрд гривен, адвокаты – об отказе от избрания какой-либо меры пресечения.

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