Фигурант дела НАБУ о хищении в Институте титана сбежал из Украины

Обвиняемого будут судить заочно.

Фигурант дела НАБУ о хищении в Институте титана сбежал из Украины
Фото: nabu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд будет заочно судить бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана Андрея Рачкова.

Как сообщается на сайте ВАКС, он 27 раз не появлялся на судебных заседаниях, а когда судьи наконец-то постановили осуществить его привод, то оказалось, что обвиняемый не в Украине.

"От детектива НАБУ поступила информация о том, что в конце декабря 2021 года он покинул территорию Украины и не возвращался", - сообщил суд.

В этой связи коллегия судей Антикорсуда удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении обвиняемого в международный розыск. Залог в размере 525,5 тыс. гривен взыскали в пользу государства. Обвиняемому также избрали новую меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, что дело Рачкова – это первый обвинительный акт, который был передан в ВАКС после его создания в 2019 году.

Бывшее должностное лицо государственного предприятия (с 2017 года - акционерное общество) обвиняют в том, что на протяжении 2012-2013 годов он обеспечил перечисление Институтом на счета компании оффшорной юрисдикции (Британские Виргинские острова) 1,258 млн долл. США за работы и услуги.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгодаСовет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг УкраиныЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия может размещать войска в Беларуси под видом учений для атаки Украины с севера, - ГосдепРоSSия может размещать войска в Беларуси под видом учений для атаки Украины с севера, - Госдеп
"Мы примем это решение", – глава МИД Канады об оружии для Украины"Мы примем это решение", – глава МИД Канады об оружии для Украины
Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг УкраиныЭрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины
РоSSия начала вывозить семьи своих дипломатов из Украины - New York TimesРоSSия начала вывозить семьи своих дипломатов из Украины - New York Times
Зеленский обсудил с главой МИД Германии вопрос евроатлантической интеграции УкраиныЗеленский обсудил с главой МИД Германии вопрос евроатлантической интеграции Украины
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
Управление госохраны Украины отмечает 30-ю годовщину со дня основанияУправление госохраны Украины отмечает 30-ю годовщину со дня основания
Зеленский назначил посла Украины в ЛитвеЗеленский назначил посла Украины в Литве
РоSSия готовит операцию на востоке Украины под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение, – CNNРоSSия готовит операцию на востоке Украины под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение, – CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости