Фигурант дела НАБУ о хищении в Институте титана сбежал из Украины

Высший антикоррупционный суд будет заочно судить бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана Андрея Рачкова.

Как сообщается на сайте ВАКС, он 27 раз не появлялся на судебных заседаниях, а когда судьи наконец-то постановили осуществить его привод, то оказалось, что обвиняемый не в Украине.

"От детектива НАБУ поступила информация о том, что в конце декабря 2021 года он покинул территорию Украины и не возвращался", - сообщил суд.

В этой связи коллегия судей Антикорсуда удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении обвиняемого в международный розыск. Залог в размере 525,5 тыс. гривен взыскали в пользу государства. Обвиняемому также избрали новую меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, что дело Рачкова – это первый обвинительный акт, который был передан в ВАКС после его создания в 2019 году.