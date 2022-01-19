Полиция заявила о двух пострадавших в столкновениях возле Печерского суда

Повреждения получили один полицейский и один сторонник Порошенко.

Национальная полиция заявила, что в столкновениях возле Печерского районного суда Киева , где 19 января избирали меру пресечения Петру Порошенко, пострадали два человека.

"В результате сутолоки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с сообщением о получении телесных повреждений обратился один участник акции", - сказано на сайте столичного управления полиции.

Задержанных нет.

Напомним, что Печерский суд отпустил Порошенко, подозреваемого в государственной измене из-за закупки угля с оккупированных территорий в 2015 году, под личное обязательство.

Перед началом заседания возле суда собрался многочисленный митинг, в ходе которого произошли столкновения между сторонниками Порошенко и полицией.