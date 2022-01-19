Полиция заявила о двух пострадавших в столкновениях возле Печерского суда
Повреждения получили один полицейский и один сторонник Порошенко.
Национальная полиция заявила, что в столкновениях возле Печерского районного суда Киева, где 19 января избирали меру пресечения Петру Порошенко, пострадали два человека.
"В результате сутолоки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с сообщением о получении телесных повреждений обратился один участник акции", - сказано на сайте столичного управления полиции.
Задержанных нет.
Напомним, что Печерский суд отпустил Порошенко, подозреваемого в государственной измене из-за закупки угля с оккупированных территорий в 2015 году, под личное обязательство.
Перед началом заседания возле суда собрался многочисленный митинг, в ходе которого произошли столкновения между сторонниками Порошенко и полицией.