Новиков сообщил о провокации: предлагали купить запись "совещания у Зеленского" по делу Порошенко

Адвокат Илья Новиков сообщил в Facebook, что ему, а также Игорю Голованю и Ирине Геращенко поступило предложение купить "запись совещания в Офисе президента Зеленского по делу Порошенко".

"Сегодня в 14 Печерский суд Киева должен объявить решение о мере пресечения Порошенко, прокуратура требует арест и миллиард залога. Первая их попытка в понедельник сорвалась, судья после 5 часов в совещательной комнате прислал секретаря и объявил об отложении на сегодня. Нам совершенно очевидно, что для наших оппонентов из Офиса президента это провал, им было важно получить картинку "Порошенко в наручниках" сразу же в день его прилета в Украину", - написал Новиков.

"Никто не сомневается, что этого они хотят, и невозможность обеспечить результат для них является неприятной демонстрацией неполного контроля над ситуацией. А они сейчас не могут позволить себе выглядеть неэффективными в манипулировании судами, если уже решились делать это на виду у всех. Сел на этот велосипед – едешь вперед или падаешь из него", - отметил адвокат.

"Между тем мне в Телеграм, а также Игорю Голованю и Ирине Геращенко сегодня ночью пришли одинаковые предложения купить запись якобы совещания у Зеленского. Не знаю, на что они рассчитывали. Скорее всего, это пранк, возможно наивная попытка заработать денег. Их проблема в том, что даже если такая запись существует и она настоящая, она нам не очень нужна. И без нее совершенно понятно, что происходит. Все, что мы хотели сказать, мы сказали в суде. Документы по делу опубликованы, каждый может прочитать их сам, ни одного места для секретов", - резюмирует Новиков.