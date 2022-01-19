Заместитель ЛаВРУНа заявил, что РоSSия "не будет нападать, атаковать, вторгаться" в Украину

"Нет никаких причин, чтобы началась полномасштабная война в Европе".

Заместитель Лаврова заявил, что РоSSия "не будет нападать, атаковать, вторгаться" в Украину
Фото: RT

Замминистра иностранных дел РоSSии Сергей Рябков заявил, что его страна не собирается нападать на Украину.

"Я верю, что нет никаких причин для того, чтобы началась полномасштабная война в Европе или где-либо. Мы не хотим и не будем предпринимать никаких действий агрессивного характера, мы не будем нападать, атаковать, вторгаться - или еще что - в Украину", - цитирует Рябкова роSSийский РБК.

Напомним, что накануне спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что РоSSия способна в любой момент начать новое вторжение в Украину.

Государственный департамент США предполагает, что РоSSия может использовать военные учения в Беларуси для прикрытия и атаковать Украину с севера. Совместные военные учения РоSSии и Беларуси "Союзная решительность" состоятся 10-20 февраля, но роSSийские вооруженные силы и техника уже начали заезжать.

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