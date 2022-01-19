Зеленский встретился с Блинкеном

"Адженда нашего разговора – это в первую очередь вопросы безопасности".

Президент Владимир Зеленский в среду, 19 января, встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, приехавшим в Киев на переговоры. В пятницу Блинкен планирует встретиться в Женеве с министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым.

О встрече президент сообщил в Twitter.

Завершили переговори із @SecBlinken. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку ??. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про ?? без ?? не буде. pic.twitter.com/8W5jqUmcdM

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2022

В начале разговора Блинкен заявил, что приехал по просьбе американского президента Джо Байдена, чтобы подтвердить поддержку Украины со стороны США, обсудить итоги прошедшей на прошлой неделе серии переговоров с Россией и проконсультироваться по поводу следующих шагов.

Госсекретарь подчеркнул, что США надеются на дипломатическое разрешение конфликта, разжигаемого Россией, и готовы к серьезному ответу на возможную агрессию против Украины.

"Мы сказали Москве, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьезные последствия, которые будут не только со стороны США, но и Европы и других стран мира. Встречи такие, как сегодняшняя, и консультации, которые будут у меня завтра в Берлине с вашими и нашими европейскими партнерами, обеспечат то, чтобы мы говорили одним голосом, выступали с одной позиции против Москвы", - объяснил Блинкен цель своего визита.

"Ваш визит еще раз подчеркивает мощнейшую поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал в свою очередь Зеленский.

Он заявил, что Украина очень ценит регулярные контакты с США на высоком уровне и помощь с усилением армии.

"Адженда нашего разговора – это в первую очередь вопросы безопасности. Также я хотел бы поднять некоторые экономические вопросы, которые зависят от экономической ситуации. Хочется обсудить некоторые детали. Потому что разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы здесь на месте, и некоторые вещи знаем лучше о своем государстве", - сказал Зеленский.

Напомним, что 20 января Блинкен поедет в Германию, 21-го – в Женеву, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Все переговоры посвящены Украине и деэскалации.

Прошлый визит Блинкена в Киев состоялся 6 мая. После этого госсекретарь говорил с представителями украинской власти перед телефонными разговорами президента США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.

Визит Блинкена проходит на фоне стягивания Россией войск к границам Украины и выдвижения ультиматума не принимать в НАТО страны Восточной Европы. США заявляют, что РоSSия может атаковать Украину в любой момент.

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