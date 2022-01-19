Печерский райсуд назначил Порошенко личное обязательство

Фото: Анна Стешенко

Печерский районный суд назначил пятому президенту, нардепу и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко личное обязательство в виде меры пресечения в так называемом угольном деле.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua из зала суда.

На Порошенко возложили ряд обязательств – прибывать по требованию в суд, к прокурору и следователю или заранее сообщать об уважительных причинах, не выезжать за пределы Киева и области без уведомления, сдать паспорт для выезда за границу. Срок действия обязательств – до 19.03.2022. Порошенко заявил, что это будет мешать его внешней и внутренней политической деятельности. Политик сказал, что будет подавать апелляцию."Мы должны действовать адекватно и эффективно... Мы не празднуем, потому что я твердо подчеркиваю, что это - элементы гибридной войны, чтобы запугать украинцев и снизить нашу способность к отпору", – заявил Порошенко после объявления решения суда.

Личное обязательство предусматривает возложение на подозреваемого обязательства выполнять возложенные на него следственным судьей, судом обязанности. Подозреваемому в письменном виде под роспись сообщаются возложенные на него обязанности и разъясняется, что в случае их неисполнения к нему может быть применены более жесткие предохранительные меры, и на него может быть наложено денежное взыскание.

Фото: Анна Стешенко

Сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей сроком на два месяца с альтернативой залога в 1 млрд гривен, защита просила не избирать какую-либо меру пресечения. Адвокаты настаивали, что Порошенко - не подозреваемый, потому что подозрение не было подписано должным образом.

Судебное заседание по избранию меры пресечения началось еще 17 января и длилось около 11 часов. Судья Алексей Соколов провел в совещательной комнате 5 часов, но так и не пришел к решению, поэтому его объявление перенесли на 19 января.

Напомним, что содержание под стражей с возможностью залога в 1 млрд. осенью просили для еще одного подозреваемого в этом деле, народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.

Пока в деле четыре фигуранта: Порошенко, Медведчуку и бизнесмену Сергею Кузяре инкриминируют государственную измену (ст. 111) и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР" (ст. 268-3 УК Украины) - экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.

Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Содействие террористам – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Демчишин находится за границей, но суд дал разрешение на его задержание. Кузяра единственный из всех был под стражей, но и его на прошлой неделе отпустили под домашний арест.

Об открытии угольного дела стало известно в октябре 2021 года. Тогда подозрения объявили Медведчуку и Кузяре, а правоохранители обнародовали аудиозаписи разговоров Медведчука с представителями роSSийских властей – вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком, послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и помощником Путина Владиславом Сурковым. Во время этих разговоров, которые касались реализации угольных схем, нардеп утверждал, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины – Петра Порошенко, действующей тогда главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы АП Бориса Ложкина.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе должностными лицами РФ , с целью реализации схем по поставке угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов, и другие доказательства.

По утверждению следствия, РоSSия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, при посредничестве Медведчука сговорилась с украинскими чиновниками, создавшими искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. РоSSия также заблокировала поставки угля, чтобы побудить Украину покупать его у предприятий на временно оккупированных территориях. В итоге Украина вынуждена была покупать уголь у двух предприятий у ОРДЛО, контролируемых оккупантами – ГП "Луганскуголь" и "Шахта имени Киселева".

Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно - станет известно 19 января, когда обнародуют постановление. Сначала его обещали обнародовать 14 января.

На время оглашения подозрения Порошенко уже был за границей, при этом, по мнению ДБР – это была незапланированная поездка, после того, как следователи пытались вручить ему повестку о вызове. Сам Порошенко отрицал упреки во внезапном выезде за границу.

17 января, после почти месячного отсутствия в Украине, политик вернулся рейсом из Варшавы.