Печерский райсуд избрал меру пресечения Порошенко. Хроника

Пятый президент, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл на заседание Печерского районного суда, где ему должны объявить избранную по "угольному делу" меру пресечения по подозрению в государственной измене и содействии терроризму.

Вместе с политиком пришла его супруга Марина Порошенко, сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Обновлено 14:24. Порошенко выступил с комментарием по поводу решения суда и заявил, что считает дело против себя элементом гибридной войны, чтобы запугать украинцев и снизить нашу способность к отпору. Во время выступления политика в здании суда выключился свет.

Обновлено 14:19. Решение суда – личное обязательство. Порошенко вместе с соратниками после оглашения вердикта спел гимн.

Фото: Анна Стешенко

Обновлено 14:13. Пришел судья. Он читает решение тихо, его почти не слышно.

Обновлено 14:10. Поддержать Порошенко в суд пришел Еврокомиссар по расширению и Европейской политике соседства в Европейской Комиссии в 2010-2014 годах Штефан Фюле.

Обновлено 14:01. Порошенко вошел в зал и спросил у стороны обвинения, разобрались ли они, кто ему назначил бесплатного защитника без его ведома. Обвинение сказало, что разбираются.

В зале суда пока прокуроры и адвокаты, а также сам Порошенко, судьи нет.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

В 13:48 Порошенко протиснулся сквозь толпу людей и выступил перед судом.

"Нас собралось не меньше, чем позавчера, и мы все готовы бороться за Украину. Мы будем бороться, и мы обязательно победим", – заявил он.

Люди провожали его в зал суда под лозунг "Порох есть – дадим огню".

Под зданием суда еще с утра собрался митинг в поддержку политика. На митинге произошли столкновения участников акции и силовиков – Нацгвардия изымала котлы, с помощью которых хотели готовить чай и кофе. По словам Порошенко, одним из пострадавших является бывший политзаключенный Владимир Балух.

Нардеп "Евросолидарности" Артур Герасимов сказал, что в суде будет два заседания – на первом этаже по мере пресечения, на втором – по арестованному имуществу Порошенко.

Заседание по избранию меры пресечения состоялось еще 17 января и длилось 11 часов, но тогда судья после пяти часов в совещательной комнате не смог принять решение и анонсировал объявление на 14 часов 19 января.

Прокуратура ходатайствовала об аресте на два месяца с альтернативой залога в 1 млрд гривен, адвокаты – об отказе от избрания какой-либо меры пресечения.

Утримання під стражей с возможностью залога в 1 млрд. осенью просили для еще одного подозреваемого в этом деле, народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.

Пока в деле четыре фигуранта: Порошенко, Медведчуку и бизнесмену Сергею Кузяре инкриминируют государственную измену (ст. 111) и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР" (ст. 268-3 УК Украины), экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.

Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Содействие террористам – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Демчишин находится за границей, но суд дал разрешение на его задержание. Кузяра единственный из всех был под стражей, но и его на прошлой неделе отпустили под домашний арест.

Об открытии угольного дела стало известно в октябре 2021 года. Тогда подозрения объявили Медведчуку и Кузяре, а правоохранители обнародовали аудиозаписи разговоров Медведчука с представителями роSSийских властей – вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком, послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и помощником. Во время этих разговоров, которые касались реализации угольных схем, нардеп утверждал, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины – Петра Порошенко, тогдашней главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы АП Бориса Ложкина.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе должностных лиц РФ , с целью реализации схем по поставке угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

По утверждению следствия, РоSSия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, при посредничестве Медведчука сговорилась с украинскими чиновниками, создавшими искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. РоSSия также заблокировала поставки угля, чтобы побудить Украину покупать его у предприятий на временно оккупированных территориях. В итоге Украина вынуждена была покупать уголь у двух предприятий у ОРДЛО, контролируемых оккупантами – ГП "Луганскуголь" и "Шахта имени Киселева".

Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно станет известно 19 января, когда обнародуют постановление. Сначала его обещали обнародовать 14 января.

На время объявления подозрения Порошенко уже был за границей, при этом, по мнению ГБР, это была незапланированная поездка после того, как следователи пытались вручить ему повестку о вызове. Сам Порошенко отрицал упрек о внезапном выезде за границу.

17 января после почти месячного отсутствия в Украине политик вернулся рейсом из Варшавы.