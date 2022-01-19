В Кремле надеются, что Турция "повлияет на украинцев"

Песков отреагировал на предложение Эрдогана по поводу встречи Зеленского и Путина в Турции.

Кремль будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут побудить Украину к выполнению минских договоренностей. Об этом заявил во вторник, 19 января, спикер президента РоSSии Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал предложение Реджепа Эрдогана провести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Анкаре, передает ТАСС.

"Конечно, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации в Украине", – заявил Песков, в очередной раз обвинив украинские власти в несоблюдении Минских соглашений.

"Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и побудить их к выполнению ранее достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств, это можно будет только приветствовать", – сказал спикер Путина.

Он подчеркнул, что "главное - повлиять наконец на Украину", а место проведения "каких-то контактов" - второстепенное.

Ранее сегодня официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Он также рассказал, что Эрдоган "в ближайшие несколько недель отправится в Украину для переговоров с Зеленским.