"Евросолидарность" требует прекратить силовое противостояние мирной акции под Печерским судом

Люди собрались в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Евросолидарность" требует прекратить силовое противостояние мирной акции под Печерским судом
Фото: Олександр Рудоманов

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко осудила штурм силовиками собравшихся под Печерским судом граждан на мирную акцию в поддержку пятого президента Петра Порошенко.

"Вблизи Печерского судилища так называемая реформированная полиция превращается в беркутню и начала силовое противостояние с мирными протестующими. Они пытаются снести палатки, в которых раздают чай протестующим. Палатки на Майдане мешали властям в 2013, и полиция пыталась тогда их зачистить. Требуем от полиции и противостояние", – цитирует Геращенко пресс-служба политсилы.

По словам ветерана АТО Алексея Петрова, "набежала целая куча "космонавтов", начали провоцировать, попытались забрать палатки, начали толкать ветеранов АТО, началась толчея".

"Обратите внимание - здесь половина парней в амуниции, пытаются вытеснить нас с площади, толкают женщин, посмотрите, что происходит у палаток. Какой-то стыд. Это называется наша полиция, которая существует за налоги народа, то есть полиция в эту секунду стоит на страже "беспредела", того "беспредела", который устраивает "зеленая власть", - подчеркнул ветеран.

"Мы – мирная акция. Мы не впервые приходим на акции, никогда не было провокаций, всегда находили взаимопонимание с полицией. Но это было всегда, сейчас, пожалуй, задача у силовиков другая", – говорит Алексей Петров.

Как сообщали, под зданием Печерского районного суда Киева уже около 11:00 начали собираться люди в поддержку Петра Порошенко. Объявление ему меры пресечения по "угольному делу" за подозрением в госизмене и содействии терроризму было анонсировано на 14.

Во время митинга произошли столкновения участников с силовиками. Силовики спецсредства не применяли, но начали изымать котлы из палаток протестующих. Митингующие пытались их "отбить". Одного из правоохранителей опрыскали газом. Известно о нескольких пострадавших стражах порядка. Также пострадали несколько человек со стороны протестующих.

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