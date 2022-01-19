Правительство разрешило потратить "ковидную тысячу" на лекарства

Это касается только украинцев старше 60 лет.

Кабинет министров на заседании 19 января одобрил изменения к постановлению от 9 декабря, которыми разрешил потратить средства по программе "єПідтримка" на лекарства. Такую возможность будут иметь только вакцинированные украинцы старше 60 лет.

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Порядок оказания помощи в рамках Программы "єПідтримка" и Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для оказания помощи в рамках Программы "єПідтримка", в части предоставления возможности приобретения лекарственных средств получателями помощи в возрасте от 60 лет", - написал он в Телеграм-канале.

Напомним, что программа "єПідтримка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, стартовала с 19 декабря, хотя некоторые банки начали открывать карты и зачислять на них деньги даже раньше. В ее рамках граждане могут получить от государства поддержку в размере одной тысячи гривен.

10 января на совещании в Офисе президента сообщили, что "тысячу за вакцинацию" смогут получить украинцы в возрасте 12-18 лет.