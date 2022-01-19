Кулеба и Боррель обсудили сдерживание РоSSии в случае эскалации

"Единственная правильная стратегия – это проявить жесткость и действовать единым фронтом с Украиной".

Кулеба и Боррель обсудили сдерживание РоSSии в случае эскалации
Фото: МЗС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем по поводу ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Стороны обсудили комплексный пакет сдерживания РоSSии, в частности, подготовку жестких санкций ЕС против РФ на случай дальнейшей эскалации... Разговор состоялся в контексте активных дипломатических усилий Украины, США и ЕС для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны РФ и накануне заседания Совета ЕС 24 января", – сказано в сообщении.

"Каждая страна Европейского Союза должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания РоSSии, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия - это проявить жесткость и действовать единым фронтом с Украиной", - подчеркнул глава украинского МИД.

Жозеп Боррель проинформировал Дмитрия Кулебу об итогах встречи министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних" (по названию замка близ Бонна, ФРГ, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, где в 1974 году впервые руководители внешнеполитических ведомств провели, как они ее называют, "семейную встречу", – ред.) на прошлой неделе. Дипломат подтвердил, что в Евросоюзе господствует понимание, что только сильный сдерживающий пакет остановит РоSSию.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, несмотря на повышенный уровень угрозы, ситуация находится под контролем. Нет никаких оснований для паники и расшатывания ситуации внутри страны или создания угроз ее финансовой стабильности.

Жозеп Боррель согласился, что одной из целей РоSSии сейчас является внутренняя дестабилизация Украины, в частности с целью негативного влияния на экономику и финансы. Глава европейской дипломатии заверил в готовности ЕС и дальше поддерживать Украину в этих сферах.

Также высокий представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз готов поддержать наше государство по поводу системного укрепления кибербезопасности.

Стороны договорились продолжать тесные контакты.

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