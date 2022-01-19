РоSSийская военная техника встала лагерем в 200 км к северу от Киева, – СИТ

Она прибывает в рамках совместных учений с Беларусью.

РоSSийская военная техника встала лагерем в 200 км к северу от Киева, – СИТ
Фото: armyinform.com.ua

РоSSийские войска и техника прибывают в районы Беларуси вблизи границы с Украиной.

Вчера, 18 января, в блоге Digital Forensic Research Lab при экспертной группе Atlantic Council был опубликован обзор прибытия роSSийских войск в Республику Беларусь. В частности, речь шла о разгрузке роSSийских реактивных систем залпового огня "Ураган" на станции Речица на Гомельщине к северу от Киева.

Позже автор статьи Майкл Шелдон выложил фотографию лагеря с военной техникой, которая, вероятно, была снята в районе Речицы. На фотографии роSSийские расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) заметили транспортно-заряжающую машину 9Т452 того же РСЗО "Ураган".

Кроме того, один из пользователей Твиттера геолоцировал подобный кадр на видео с TikTok на шоссе М10 в районе пункта остановки "Ивановка". Расследователи проверили и подтвердили эту геолокацию.

"Оттуда чуть больше 40 километров до границы с Черниговской областью Украины и около 90 километров – с Киевской. Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для роSSийско-белорусских учений "Союзная решительность", которые должны состояться в феврале", – отмечают в СИТ.

Фото: СИТ

По мнению расследователей, появление роSSийской техники в непосредственной близости от границы с Киевской областью вызывает особые опасения в связи с заявлениями источников CNN, согласно которым существует возможность того, что роSSийские войска могут попытаться атаковать Украину с севера. При этом до сих пор не известно, о каких масштабах сосредоточения сил к северу от Киева идет речь.

"По меньшей мере, часть роSSийских сил, которые вступили в Беларусь, прошли в заявленные места проведения учений (например, в Брест около границы с Польшей), – отмечают в СИТ.

Напомним, 15 января СИТ сообщили, что РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границам Украины. Тщательно накрытая брезентом техника поездами следует в западном направлении.

За три дня до этого СИТ опубликовали подтверждение того, что РоSSия перебрасывает новую военную технику из Сибири ближе к границе с Украиной.

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