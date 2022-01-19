Яресько договорилась о списании 80% долгов Пуэрто-Рико
Американский суд утвердил план вывода страны из кризиса после дефолта.
Министр финансов Украины Наталия Яресько
Фото: ukrafoto
Совет по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико, возглавляемый бывшим министром финансов Украины Наталией Яресько, разработал план вывода страны из кризиса после дефолта. Он предусматривает списание 80% госдолга страны.
Во вторник, 18 января, план был утвержден федеральным судом США, сообщает Associated Press.
В 2015 году правительство Пуэрто-Рико объявило дефолт по государственному долгу, сумма которого тогда превышала 70 млрд долларов. Кроме того, у страны было еще более 50 млрд долларов государственных пенсионных обязательств. В 2017 году после крупнейшего в истории США муниципального банкротства остров Пуэрто-Рико был помещен под защиту суда.
Пуэрто-Рико находится под юрисдикцией США, и американское правительство с целью вывода острова из кризиса создало специальный наблюдательный совет. В начале 2017 года исполнительным директором Совета стала Яресько.
В Пуэрто-Рико этот орган называют "лахунтом".
Разработанный американскими советниками план реструктуризации государственного долга Пуэрто-Рико вступит в силу 15 марта. Он предусматривает списание 80% долгов, что сэкономит острову 50 млрд долларов. В плане отмечается, что у Пуэрто-Рико будет достаточно ресурсов для погашения долгов до 2034 года.
"Период финансового кризиса подходит к концу. Мы сделали то, что многие считали невозможным", - заявила Яресько.
PR’s inability to pay its debt has hampered the economic recovery and affected the lives of residents & the success of businesses. The #PlanofAdjustment reduces the debt by 80% and saves PR more than $50 billion in debt service payments.
Ожидается, что через три-пять лет Пуерто-Рико может вернуться на внешние рынки заимствований, но, по словам Яресько, план содержит определенные предохранители и ограничения для недопущения нового долгового кризиса.
Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси заявил, что план может стать значительным шагом к экономическому восстановлению острова. "Соглашение, хотя и несовершенное, очень хорошее для Пуэрто-Рико", – считает Пьерлуиси.
Яресько была министром финансов Украины со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года. Она родилась в США, но в начале 90-х переехала в Украину.
В 2015 году под ее руководством Украина провела реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму 15 млрд долларов. Договоренность предусматривала списание около 3 млрд долларов и отсрочку выплаты 8,5 млрд долларов основной суммы долговых обязательств на четыре года.