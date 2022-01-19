Яресько договорилась о списании 80% долгов Пуэрто-Рико

Совет по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико, возглавляемый бывшим министром финансов Украины Наталией Яресько, разработал план вывода страны из кризиса после дефолта . Он предусматривает списание 80% госдолга страны.

Во вторник, 18 января, план был утвержден федеральным судом США , сообщает Associated Press.

В 2015 году правительство Пуэрто-Рико объявило дефолт по государственному долгу, сумма которого тогда превышала 70 млрд долларов. Кроме того, у страны было еще более 50 млрд долларов государственных пенсионных обязательств. В 2017 году после крупнейшего в истории США муниципального банкротства остров Пуэрто-Рико был помещен под защиту суда.

Пуэрто-Рико находится под юрисдикцией США , и американское правительство с целью вывода острова из кризиса создало специальный наблюдательный совет. В начале 2017 года исполнительным директором Совета стала Яресько.

В Пуэрто-Рико этот орган называют "лахунтом".

Разработанный американскими советниками план реструктуризации государственного долга Пуэрто-Рико вступит в силу 15 марта. Он предусматривает списание 80% долгов, что сэкономит острову 50 млрд долларов. В плане отмечается, что у Пуэрто-Рико будет достаточно ресурсов для погашения долгов до 2034 года.

"Период финансового кризиса подходит к концу. Мы сделали то, что многие считали невозможным", - заявила Яресько.

PR’s inability to pay its debt has hampered the economic recovery and affected the lives of residents & the success of businesses. The #PlanofAdjustment reduces the debt by 80% and saves PR more than $50 billion in debt service payments. — Financial Oversight & Mgmt Board for Puerto Rico (@FOMBPR) January 18, 2022

Ожидается, что через три-пять лет Пуерто-Рико может вернуться на внешние рынки заимствований, но, по словам Яресько, план содержит определенные предохранители и ограничения для недопущения нового долгового кризиса.

Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси заявил, что план может стать значительным шагом к экономическому восстановлению острова. "Соглашение, хотя и несовершенное, очень хорошее для Пуэрто-Рико", – считает Пьерлуиси.

Яресько была министром финансов Украины со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года. Она родилась в США , но в начале 90-х переехала в Украину.

В 2015 году под ее руководством Украина провела реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму 15 млрд долларов. Договоренность предусматривала списание около 3 млрд долларов и отсрочку выплаты 8,5 млрд долларов основной суммы долговых обязательств на четыре года.