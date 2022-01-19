Поклонская не станет послом РоSSии в Кабо-Верде

Назначение было отменено якобы в связи с изменением "личных обстоятельств".

Поклонская не станет послом РоSSии в Кабо-Верде
Фото: krymr.org

Бывшая крымский прокурор Наталья Поклонская, которую президент РоSSии Владимир Путин в октябре 2021 года назначил послом РФ в Кабо-Верде, не поедет туда. Официально это объясняют "личными причинами", но на самом деле причина может заключаться в отсутствии агремана, то есть согласия на назначение от принимающей стороны.

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", - сказала Поклонская агентству ТАСС.

В роSSийском МИДе сказали, что у Поклонской "изменились личные обстоятельства", поэтому "ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится".

Другое роSSийское издание Znak.com со ссылкой на близкий к МИДу источник сообщил, что причиной, почему Поклонская до сих пор не поехала в Кабо-Верде, вполне может быть отсутствие агремана. "Поклонская и не должна ехать в Кабо-Верде, пока республика не дала согласия. На получение агремана может уйти какое-то время. Но дольше, чем на полгода, эта история вряд ли затянется", - пояснил собеседник издания.

Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса), куда должна была отправиться работать Поклонская, – небольшое государство в Западной Африке, бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого столетия. Острова Зеленого Мыса – это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год, население государства составляло 560 тыс. человек.

Напомним, Наталья Поклонская – бывшая украинский прокурор, которая перешла на сторону оккупантов в 2014 году, стала прокурором полуострова, а позже была избрана в Госдуму РФ.

Поклонская проходит подозреваемой по нескольким уголовным делам в Украине. В частности, ее скоро будут заочно судить в Киеве в связи с событиями февраля-марта 2014 года, когда украинские коллаборационисты помогли РоSSии оккупировать Крым и Севастополь. Поклонской инкриминируют преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Украины 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти); 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); 111 (государственная измена); 255 (создание преступной организации).

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